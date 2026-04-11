NB II: Videoton FC–Soroksár SC

LABDARÚGÓ NB II

25. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–SOROKSÁR SC 1-0 - ÉLŐ

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, ... néző. Vezeti: Gaál Ákos (Király Zsolt, Tóth Csaba János)

Videoton FC Fehérvár: Kemenes - Hesz O., Kocsis G., Spandler - Kovács K., Murka, Simut - Somogyi Á., Kovács B. - Németh D., Bertók. Vezetőedző: Pető Tamás

Soroksár: Őri – Lukács D., Lakatos Cs., Kékesi, Bora – Nagy O., Vass Á., Lovrencsics B. – Kálnoki-Kis Zs., Olalekan, Bagi. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gólszerző: Somogyi (12.)

PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a nyolc mérkőzés óta veretlen, hatodik helyen álló Videoton a múlt heti győzelmével a kieső helyről elmozduló, 14. helyezett Soroksár ellen.