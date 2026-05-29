Nemzeti Sportrádió

Birkózás: Szilágyi Dominik sérülten okozott meglepetést az U17-es Eb-n

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.05.29. 20:31
null
Címkék
Szilágyi Dominik utánpótlás bírkózás utánpótlássport
Hónapokig vállsérüléssel bajlódott a dorogiak kötöttfogású birkózóreménysége, Szilágyi Dominik, akinek a nehézségek sem álltak az útjába, így is bravúros ezüstérmet nyert a szamokovi U17-es Eb-n.

Mint arról beszámoltunk, öt éremmel zártak a magyar U17-es birkózók a bulgáriai korosztályos Európa-bajnokságon. A lányok mellett a kötöttfogású fiúk is kitettek magukért, és közülük is Szilágyi Dominik alkotta a legnagyobbat azzal, hogy egészen a döntőig menetelt a 80 kilósok mezőnyében. A Dorogi AC-KIMBA 17 éves ígérete a grúz Luka Buiglisvili legyőzésével (3–1) kezdett a nyolcaddöntőben, majd a finn Jalo Ketonen és az ukrán Danjil Melnicsuk ellen is nyert, méghozzá mindkettőt 1–1-re, előbb szerzett ponttal verte, és jutott be ezzel a döntőbe. A fináléban aztán nem bírt az örmény Vahe Hovejannal (0–8), azonban Szilágyi így is karrierje eddigi legnagyobb sikerét produkálta a megszerzett ezüstérmével.

 – mondta Dominik az Utánpótlássportnak. – Persze, bíztam magamban, de a realitások alapján előzetesen csak kis esélyt adtam magamnak, hogy eljuthatok akár a döntőig is, viszont azt azért nem hittem volna, hogy ez tényleg meg is valósulhat.

Sajnos a döntő nem úgy alakult, ahogyan szerettem volna, de önmagában az is felemelő érzés volt, hogy ott lehettem és eljutottam odáig. A korábbi nemzetközi versenyek tapasztalatai alapján azt sejtettem, hogy lehet keresnivalóm az Európa-bajnokságon, akár az élmezőnybe is odaérhetek, és

Leírhatatlan élmény volt döntőt birkózni, majd ott állni a dobogó második fokán az Eb-n, életem egyik legszebb pillanata volt."

Szilágyi Dominik pályafutása legnagyobb sikerét érte el az U17-es Eb-n  Forrás: UWW/MBSZ

Ráadásul Szilágyinak úgy sikerült dobogóra állnia, hogy hónapok óta vállsérüléssel bajlódott, sokáig az Eb-indulása is kérdésesnek bizonyult, de ő a problémák ellenére bevállalta az Európa-bajnoki részvételt – és milyen jól tette, hiszen ezüstérem lett a jutalma. Sajnos viszont hiába a remek eredmény az Eb-n, a sérülés miatt kihagyni kényszerül a július végi, bakui világbajnokságot.

„Még februárban sérült meg a vállam, el is mentem vele orvoshoz, aki három-négy hónapos kihagyást és rehabilitációt javasolt, illetve azt is mondta, ha minden jól alakul, akkor így elkerülhető a műtét.

és úgy néz ki, nem is sérültem rá a vállamra.

Most már viszont elkerülhetetlen a kényszerpihenő, emiatt sajnos nem lehetek ott a nyári U17-es vébén. Jelenleg is gyógytornázok és kondizok, igyekszem őszre teljesen felépülni. Ez az Eb-érem ost hatalmas motivációt ad a rehabilitáció során, hogy tényleg megéri dolgozni, és ha türelmes vagyok, beleteszem a szükséges munkát, akkor annak a jövőben is meglesz az eredménye."

(Kiemelt kép forrása: UWW/MBSZ)

Szilágyi Dominik utánpótlás bírkózás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kézi: hullámvölgy nélkül menetelt az U16-os bajnoki címig a Győri ETO

Utánpótlássport
15 órája

Kaliba Viktor: Nem tragédia, ha elmarad az utolsó négyszáz

Utánpótlássport
2026.05.28. 18:02

Röplabda: Csereklye Zsófia berobbant a válogatott kezdőjébe

Utánpótlássport
2026.05.28. 16:10

Asztalitenisz: kihirdették a magyar csapatot az ifi és serdülő Eb-re

Utánpótlássport
2026.05.28. 14:15

Vízilabda: megértek a bajnoki címre a BVSC serdülői

Utánpótlássport
2026.05.28. 10:49

Kosárlabda: tökéletes szezont futott a Csata DSE kadét leánycsapata

Utánpótlássport
2026.05.27. 14:08

Evezés: vegyes érzések az U19-es Eb után

Utánpótlássport
2026.05.27. 09:05

Kajak-kenu: jó formát mutattak az ifik az évad első válogatóján

Utánpótlássport
2026.05.26. 17:56
Ezek is érdekelhetik