Birkózás: Szilágyi Dominik sérülten okozott meglepetést az U17-es Eb-n

Mint arról beszámoltunk, öt éremmel zártak a magyar U17-es birkózók a bulgáriai korosztályos Európa-bajnokságon. A lányok mellett a kötöttfogású fiúk is kitettek magukért, és közülük is Szilágyi Dominik alkotta a legnagyobbat azzal, hogy egészen a döntőig menetelt a 80 kilósok mezőnyében. A Dorogi AC-KIMBA 17 éves ígérete a grúz Luka Buiglisvili legyőzésével (3–1) kezdett a nyolcaddöntőben, majd a finn Jalo Ketonen és az ukrán Danjil Melnicsuk ellen is nyert, méghozzá mindkettőt 1–1-re, előbb szerzett ponttal verte, és jutott be ezzel a döntőbe. A fináléban aztán nem bírt az örmény Vahe Hovejannal (0–8), azonban Szilágyi így is karrierje eddigi legnagyobb sikerét produkálta a megszerzett ezüstérmével.

Őszintén szólva, saját magamat is alaposan megleptem ezzel az eredménnyel

– mondta Dominik az Utánpótlássportnak. – Persze, bíztam magamban, de a realitások alapján előzetesen csak kis esélyt adtam magamnak, hogy eljuthatok akár a döntőig is, viszont azt azért nem hittem volna, hogy ez tényleg meg is valósulhat.

Csodálatos emlékként őrzöm az egész versenyt.

Sajnos a döntő nem úgy alakult, ahogyan szerettem volna, de önmagában az is felemelő érzés volt, hogy ott lehettem és eljutottam odáig. A korábbi nemzetközi versenyek tapasztalatai alapján azt sejtettem, hogy lehet keresnivalóm az Európa-bajnokságon, akár az élmezőnybe is odaérhetek, és

titkon reménykedtem az éremszerzésben is, ám a döntős szerepléssel tényleg minden várakozásomat sikerült túlszárnyalni.

Leírhatatlan élmény volt döntőt birkózni, majd ott állni a dobogó második fokán az Eb-n, életem egyik legszebb pillanata volt."

Szilágyi Dominik pályafutása legnagyobb sikerét érte el az U17-es Eb-n Forrás: UWW/MBSZ

Ráadásul Szilágyinak úgy sikerült dobogóra állnia, hogy hónapok óta vállsérüléssel bajlódott, sokáig az Eb-indulása is kérdésesnek bizonyult, de ő a problémák ellenére bevállalta az Európa-bajnoki részvételt – és milyen jól tette, hiszen ezüstérem lett a jutalma. Sajnos viszont hiába a remek eredmény az Eb-n, a sérülés miatt kihagyni kényszerül a július végi, bakui világbajnokságot.

„Még februárban sérült meg a vállam, el is mentem vele orvoshoz, aki három-négy hónapos kihagyást és rehabilitációt javasolt, illetve azt is mondta, ha minden jól alakul, akkor így elkerülhető a műtét.

Azonban én annyira szerettem volna ott lenni az Európa-bajnokságon, hogy ennek ellenére is bevállaltam a felkészülést, illetve az Eb-szereplést. Hál'istennek ez végül jól sült el, megérte az áldozat,

és úgy néz ki, nem is sérültem rá a vállamra.

Figyelembe véve, hogy ilyen áldozatok árán, sérülten tudtam idáig eljutni, csak még jobban csillog az ezüstérem.

Most már viszont elkerülhetetlen a kényszerpihenő, emiatt sajnos nem lehetek ott a nyári U17-es vébén. Jelenleg is gyógytornázok és kondizok, igyekszem őszre teljesen felépülni. Ez az Eb-érem ost hatalmas motivációt ad a rehabilitáció során, hogy tényleg megéri dolgozni, és ha türelmes vagyok, beleteszem a szükséges munkát, akkor annak a jövőben is meglesz az eredménye."

(Kiemelt kép forrása: UWW/MBSZ)