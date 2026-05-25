Röplabda: ismét a Békéscsaba nyerte az U20-as női bajnokságot

Ahogyan egy héttel korábban az U15-ösök között, úgy az U20-as női röplabdázóknál is Békéscsaba–Vasas finálét rendeztek a korosztály országos döntőjében. (Korábban a negyedik kerületi hatos döntő küzdelmei során mindkét csapat csoportelsőként jutott tovább az elődöntőbe, amelyben aztán a Vasas a BVSC-t, a BRSE az MTK-t verte magabiztosan.)

Nagy csatának ígérkezett a döntő a regnáló bajnok Békéscsaba, illetve az alap- és középszakaszgyőztes, a szezon eddigi részét 26–1-es mérleggel abszolváló Vasas között. Ehhez képest a vasárnapi aranymeccs első felében hengerelt a BRSE: az első szettet 25:11-re, a másodikat 25:12-re húzták be a viharsarkiak. Ezután a szépítés ugyan összejött a Vasasnak (17:25), viszont a negyedik felvonásban a kék-fehéreknek sikerült lezárni a mérkőzést (25:19),

ezzel 3:1-re megnyerték a finálét, és a békéscsabai lányok megvédték U20-as bajnoki címüket.

A békéscsabaiak szerezték meg az aranyérmet az U20-as lányok országos döntőjében Forrás: brse.hu

Az országos döntő legértékesebb játékosának járó MVP-díjat Gajdács Lina vehette át.

A BRSE utánpótlása már két bajnoki címmel (U15 és U20) áll az évadban,

és fiataljaik az U17-esek hatos döntőjére is címvédőként és fő esélyesként készülhetnek, amelynek ráadásul házigazdái is lesznek június 5. és 7. között.

Május utolsó hétvégéjén az U20-as fiúkéval folytatódik az országos döntők sora, amelynek péntektől vasárnapig a TFSE csarnoka, a dr. Koltai Jenő Sportközpont ad otthont.

U20-AS NŐI BAJNOKSÁG, ORSZÁGOS DÖNTŐ

UTE RÖPLABDA CSARNOK, BUDAPEST, SZILÁGYI UTCA

Döntő:

BRSE–Vasas SC 3:1 (11, 12, -17, 19)



A Békéscsaba bajnokcsapatának névsora: Liker Boglárka, Tóth Szonja Szófia, Eged Karolina, Hermeczi Bernadett, Fodróczy Blanka, Kocsondi Sára, Szalay Szonja, Ilonka-Kalla Sára, Gajdács Lina, Mikus Nina, Matvon Anna, Kollár Kamilla, Nánási Zoé, Solti Nóra, Németh Luca, Mészáros Nóra, Arányi Alexandra, Fekete Ramóna. Vezetőedző: Filius István.



A hatos döntő végeredménye:

1. BRSE

2. Vasas SC

3. MTK Budapest

4. BVSC-Zugló

5. UTE

6. Szolnoki Sportcentrum

(Kiemelt kép forrása: brse.hu)