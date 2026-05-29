Nemzeti Sportrádió

KTE: a tízgólos csatárról már megegyeztek és a Vasastól is igazolhatnak – NS-infó

P. K.P. K.
2026.05.29. 10:34
null
Bányai Péter az eredményes csákvári kölcsönjáték után Mezőkövesdről végleg Kecskemétre kerülhet (Fotó: aqvitalfc.hu)
Címkék
Csákvár NB II Bányai Péter Kecskemét magyar átigazolás Mezőkövesd
A labdarúgó NB II-ben szereplő csapatok közül eddig a Kecskeméti TE az egyik legaktívabb klub a nyári átigazolási fronton, hamarosan az ötödik új játékosát is bejelentheti a másodosztály bronzérmese.

 

A Nemzeti Sport értesülései szerint a Kecskeméti TE elviekben megállapodott a szintén NB II-es Mezőkövesddel a 25 éves csatár, Bányai Péter átigazolásáról. A támadó a most befejeződött idényben a Csákvárban kölcsönjátékosként 29 bajnokin tíz gólt szerzett és hét gólpasszt adott. Bányai átigazolását hivatalosan a jövő héten jelenthetik be.

Ő lehet a KTE ötödik szerzeménye ezen a nyáron a kapus Szabados István (Ajka), a két védő, Szépe János (MTK) és Szilágyi Zoltán (Szeged), valamint a középpályás Nyári Patrik (Szentlőrinc) után. A KTE-től eddig ketten távoztak, a védő Belényesi Csaba az MTK-hoz, a középpályás Derekas Zoltán a Videotonhoz. 

Korábban beszámoltunk róla, hogy a Vasas szerződtetné Kecskemétről az NB II gólkirályát Pálinkás Gergőt. Úgy tudjuk, az ő ügyében még folynak az egyeztetések a klubok között, ha megállapodás születik, akkor a Vasastól a szintén csatár Németh Barnabás Kecskemétre kerülhet.   

 

Csákvár NB II Bányai Péter Kecskemét magyar átigazolás Mezőkövesd
Legfrissebb hírek

NS-infó: Barcelonában és a Real Madridnál is tanult a Csákvár leendő vezetőedzője

Labdarúgó NB II
19 órája

NB II: korábbi U-válogatott játékost igazolt a Kecskemét – hivatalos

Labdarúgó NB II
Tegnap, 11:00

NB II: hosszabbított a Videoton csapatkapitánya – hivatalos

Labdarúgó NB II
Tegnap, 10:35

Hat játékos távozik az NB II-es Csákvártól

Labdarúgó NB II
2026.05.27. 22:54

NB I: bejelentés Győrben, a Fradinál, válogatott távozó Pakson – körkép

Labdarúgó NB I
2026.05.27. 10:37

Czuczi Mátyás szakmai bravúrját a korábbi kapitány, Bernd Storck is dicsérte

Labdarúgó NB II
2026.05.27. 08:58

Csehországból is érdeklődnek a Honvéd tehetsége iránt – NS-infó

Labdarúgó NB I
2026.05.26. 14:42

NB II: megvannak az osztályozó párosításai

Labdarúgó NB II
2026.05.26. 11:43
Ezek is érdekelhetik