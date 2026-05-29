KTE: a tízgólos csatárról már megegyeztek és a Vasastól is igazolhatnak – NS-infó

A Nemzeti Sport értesülései szerint a Kecskeméti TE elviekben megállapodott a szintén NB II-es Mezőkövesddel a 25 éves csatár, Bányai Péter átigazolásáról. A támadó a most befejeződött idényben a Csákvárban kölcsönjátékosként 29 bajnokin tíz gólt szerzett és hét gólpasszt adott. Bányai átigazolását hivatalosan a jövő héten jelenthetik be.

Ő lehet a KTE ötödik szerzeménye ezen a nyáron a kapus Szabados István (Ajka), a két védő, Szépe János (MTK) és Szilágyi Zoltán (Szeged), valamint a középpályás Nyári Patrik (Szentlőrinc) után. A KTE-től eddig ketten távoztak, a védő Belényesi Csaba az MTK-hoz, a középpályás Derekas Zoltán a Videotonhoz.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a Vasas szerződtetné Kecskemétről az NB II gólkirályát Pálinkás Gergőt. Úgy tudjuk, az ő ügyében még folynak az egyeztetések a klubok között, ha megállapodás születik, akkor a Vasastól a szintén csatár Németh Barnabás Kecskemétre kerülhet.