NB II: Aqvital FC Csákvár–Karcagi SC

LABDARÚGÓ NB II

25. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–KARCAGI SC 1–0

CSÁKVÁR, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, xxx néző. Vezeti: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Balla Levente)

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Tifán – Farkas A., Radics, Krupa – Herjeczki, Bányai P., Haragos. Vezetőedző: Tóth Balázs

KARCAG: Gergely – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Fábián – Szűcs K., Osztrovka, Sain, Pap Zs. – Fekete O., Kaye. Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Haragos (8.)

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a négy forduló óta veretlen Csákvár a legutóbbi két bajnokiját elvesztő, újonc Karcag ellen.