Cafu ollózott, Marco Materazzi nem ment neki Torghelle Sándornak

HARMINCHAT VILÁGSZTÁR már pénteken pályára lépett Budapesten. Igaz, nem nagy-, hanem kispályán, nem a Puskás Arénában, hanem a mellette található Papp László Sportarénában és nem a jelenlegi, hanem a korábbi futballcsillagok. A budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtti délutánon rendezték meg ugyanis az UEFA hagyományos felvezető gáláját, a Legendák tornáját.

A Papp László Budapest Sportarénában természetesen minden jegy elkelt, több mint tízezren követhették élőben a lelátókról a régi nagyok pengés megoldásait. Mind a négy együttesnek megvolt a maga „szurkolótábora”, az egyenlően négy részre osztott lelátó minden székére el voltak helyezve a csapatlogókkal ellátott táblák, biztosítva az egységes szurkolást. Matthesz Flóra és Szujó Zoltán volt az esemény háziasszonya, illetve házigazdája, ők konferálták fel a felvezető eseményeket is, így a freestyle-bemutatót vagy a pályára nem lépő, de tiszteletét tevő Manchester United-legenda Rio Ferdinand és az edzőként a Milannal 1994-ben BL-győztes olasz Fabio Capello érkezését.

A játékosok egyesével vonultak a pályára óriási ováció közepette, közösen hallgatták meg a Bajnokok Ligája himnuszát, a legnagyobb üdvrivalgást kétségkívül Gera Zoltán és Roberto Carlos kapta, no meg a nézőtéren feltűnő Szoboszlai Dominik, amikor őt mutatták a kivetítőn. Szegény Marco Materazzit, a 2006-os világbajnoki döntő olasz hősét bizony kifütyülték a nézők, pedig hát Zinédine Zidane itt sem volt…

Ám akik itt voltak, azok sem kutyaütők! Érdemes mindannyiuk nevét közölni. A Cafu’s Commanders fantázianevet viselő csapatban ott volt a csapatkapitány brazil Cafun kívül David James, Roberto Carlos, Juan Pablo Sorín, Claude Makélélé, a futsalos Falcao, továbbá John Obi Mikel, Éric Abidal és Yaya Touré. A Figo FC kilenc játékosa: Luís Figo, Salvatore Sirigu, Ashley Cole, Xavi Hernández, Gaizka Mendieta, Ricardinho, Esteban Cambiasso, Gilberto Silva és Marco Materazzi. A horvát BL-győztes Ivan Rakitic vezette a Rakitic Royals együttesében helyet kapott Júlio César, Ivan Córdoba, William Gallas, Robert Pires, Theo Walcott, Santi Cazorla, Johan Djourou, David Silva és Mikael Silvestre. A negyedik gárda pedig magyar játékosokból állt össze, a BL-döntő hivatalos nagykövete, Juhász Roland vezetésével. A Juhász Jewels tagja volt a csapatkapitányon kívül Bogdán Ádám, Szélesi Zoltán, Czvitkovics Péter, Feczesin Róbert, Gera Zoltán, Torghelle Sándor, Leandro de Almeida és Nikolics Nemanja. Bőven voltak tehát korábbi Arsenal-játékosok (Ashley Cole, Gilberto Silva, William Gallas, Robert Pires, Theo Walcott, Santi Cazorla, Johan Djourou), miközben a szombati döntő másik résztvevőjét, a PSG-t csak Claude Makélélé és Salvatore Sirigu „képviselte”.

Luis Figo akcióban

Húszperces mérkőzéseket játszottak a csapatok 5+1-es felállásban. Az első elődöntőben Figóék Juhász Rolandékkal csaptak össze, az első gólra egy percet sem kellett várni, Xavi Hernández szerezte a „történelmi” találatot. Az első magyar gól pedig Gera Zoltán egyenlítése volt. Emlékezetes pillanatokból nem volt hiány, Nikolics Nemanja például akkora gólt lőtt szabadrúgásból, hogy a labdája beragadt a hálótartó vas mögé. Torghelle Sándor találatánál pedig majdnem felrobbant az aréna. Végül a Juhász Jewells 7–3-ra győzött. Torghelle Sándor a pályán kívül is hozta elbűvölő formáját: lapunknak nyilatkozva elárulta: „Mondtam Materazzinak, hogy csináljunk egy kis show-t, de nem volt olyan szitu, hogy lett volna rá lehetőség.”

Gyanítjuk: a gyomorszája ezt még megköszöni…

Marco Materazzi (balra) is pályára lépett a Legendák tornáján

A másik ágon a Rakitic Royals Cafu alakulatával meccselt a döntőbe jutásért. A kissé egyoldalú találkozót könnyedén nyerték meg Rakiticék, végig vezetve, 5–2-re. De persze nem is az eredmény volt itt a lényeg, hanem a gyönyörű megoldások tucatjai, a rengeteg sarkazás, esernyőcsel, a kapura lövések rabonával. Aligha hittük volna, hogy élőben láthatjuk még az 55 éves Cafut ollózva kapura lőni!

A bronzmérkőzésen a kétszeres brazil világbajnok csapata 7–3-ra megverte Figóékat, majd következett a döntő, amely előtt az jelentette a legnagyobb izgalmat, hogy Szoboszlai Dominik mikor melyik szektorba megy szelfizni, eleget téve a kíváncsi és érdeklődő közönség kívánalmának. A fináléban aztán Ivan Rakiticék 6–2-re győztek a magyar együttes ellen, lezárva ezt a nagyszerű napot.

De, ugye, máris itt a következő: szombaton BL-döntő a Puskás Arénában!