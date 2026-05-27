Czuczi Mátyás szakmai bravúrját a korábbi kapitány, Bernd Storck is dicsérte



Kevesen számítottak arra, hogy a Kozármisleny az egyik legkisebb költségvetésű csapatként a negyedik helyen zárja az NB II-es idényt, elvégre a kerete nyáron jelentősen átalakult, a kispadra pedig az első vezetőedzői munkájára készülő Czuczi Mátyás érkezett a télen. A 35 éves szakember szerint azonban már a felkészülés első heteiben látszott, különleges társaság formálódik.

„Teljesen új stílust akartam megvalósítani a csapatnál, az elején talán túl is toltuk – mondta lapunknak Czuczi Mátyás. – Az egész pályán letámadtunk, nagyon agresszív futballt akartunk játszani, emiatt az eredmények eleinte nem mindig jöttek, de közben folyamatosan láttam, melyek azok a területek, amelyeket fejlesztenünk kell ahhoz, hogy sikeresek lehessünk. Már az első három tavaszi fordulóban éreztem, hogy vagány labdarúgók alkotják a csapatot.”

Az idény egyik legnehezebb időszaka a Vasas és a BVSC elleni vereség volt, amikor a csapat összesen kilenc gólt kapott. A két nagy csapás után a Kozármisleny nyolc mérkőzésen át veretlen maradt, és végül az idény egyik legnagyobb meglepetését szolgáltatta a 4. hely megszerzésével. A vezetőedző szerint ennek egyik kulcsa az volt, hogy kizárólag a fejlődésre és a pontszerzésre koncentráltak.

„Nem foglalkoztunk a tabellával vagy azzal, ki mit vár tőlünk. Csak mentünk előre, és próbáltunk minél több pontot gyűjteni. A márciusi válogatott szünetben erőnlétileg felhoztuk a csapatot, de ami nekem talán még fontosabb, hogy a játékosok nagy sebesség mellett is képesek voltak jó döntéseket hozni. Nagyon örültem, hogy nyitottak voltak az ötleteimre. Megértették, hogy a módszereimmel nem akarom őket lenyomni, hanem a karakterüket menedzselni. Az a célom, hogy olyan légkört alakítsak ki, amelyben mindenki jól érzi magát és egymásért dolgozik. Ebben a fél évben szinte semmilyen fegyelmi vagy öltözői problémával sem kellett foglalkoznunk, ami óriási szó, megkönnyítette a munkámat.”

Külön kiemelte a fiatalok hozzáállását, akik szerinte nem kényszerből kaptak lehetőséget, hanem azért, mert kiérdemelték.

„Nem azon kellett gondolkodnom, hogyan rejtsük el az ifjú játékost a csapatban, hanem azon, hogyan tudjuk úgy egyensúlyban tartani az együttest, hogy minél több fiatalnak adjunk lehetőséget. Gyakran előfordult, hogy a kötelezően előírt két utánpótláskorúnál többet szerepeltettünk.”

Hangsúlyozta, munkáját a klubvezérkar részéről is folyamatos támogatás segítette, és az MTK Budapesttel kialakított együttműködés is fontos szerepet játszott az eredményes idényben. Mint mondta, a kapcsolat napi szinten működött, és szakmailag is sok segítséget kaptak. Az első vezetőedzői idény így szinte tökéletesre sikerült, egykori kollégája is dicsérte a munkáját, ő azonban már előretekint.

„Bernd Storckkal folyamatosan kapcsolatban voltam az évad során, figyelemmel követte a meccseinket, és ő is mondta, hogy jól dolgoztunk. Most következik azonban az igazán nagy munka! A tavasszal talán még meglepetéscsapat voltunk, de az egymást követő két negyedik hely után egészen másképp készülnek majd ránk az ellenfelek. Nekünk erre reagálnunk kell és még magasabb szintre emelnünk azt, amit elkezdtünk.”