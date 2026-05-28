NB II: korábbi U-válogatott játékost igazolt a Kecskemét – hivatalos

T. Z.
2026.05.28. 11:00
Nyári Patrik szabadon igazolható játékosként érkezett Kecskemétre (Fotó: KTE)
Újabb játékossal bővült a labdarúgó NB II-ben szereplő Kecskeméti TE kerete, miután a klub mindenben megállapodott a szabadon igazolható Nyári Patrikkal – jelentette be a KTE hivatalos honlapján.

A korábbi utánpótlás-válogatott középpályás az előző idényben Szentlőrincen futballozott, de szerepelt az NB I-ben is. A kecskeméti klubhonlap tájékoztatásából kiderült, hogy Nyári Patrik az élvonalban nyolcszor, az NB II-ben 110 alkalommal lépett pályára. A másodosztályban nyolc gólja mellett 11 gólpassza is van, az előző idényben pedig 27 mérkőzésen négy gólt szerzett és két gólpasszt adott a Szentlőrinc színeiben.

Nyári szerződése az idény végeztével lejárt, így most szabadon igazolható játékosként csatlakozott a KTE keretéhez.

„Nagyon örültem a KTE megkeresésének, mert ez számomra előrelépés a karrieremben, amire régóta vártam. Tímár Krisztiánt és Szalai Tamást már jól ismerem Fehérvárról, ez is szempont volt akkor, amikor a jövőmről kellett döntenem. Várom a közös munkát. Egyéni célom, hogy segítsem a csapatot céljai elérésében, ehhez pedig gólokkal és gólpasszokkal tudok a legtöbbet hozzátenni. A közeg sem lesz ismeretlen számomra, hiszen Szilágyi Zoltánnal és Haris Attilával már játszottam együtt Szegeden, illetve a fiatalabb játékosok között is vannak ismerősök” – mondta a 25 éves játékos a kecskemétiek hivatalos honlapjának.

 

