NB II: BVSC-Zugló–Szeged-Csanád GA

LABDARÚGÓ NB II

25. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–1 (1–0) – ÉLŐ

Budapest, Szőnyi út, 200 néző. Vezeti: Sipos Tamás (Dobos Dávid, Szabó Dániel)

BVSC-Zugló: Petroff – Babós, Vinícius, Lehoczky, Király Á. (Törőcsik, 72.) – Katona M., Csernik, Ominger, Bliznyuk, Dénes A. – Farkas B. Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Szeged-Grosics GA: Veszelinov – Sándor M., Kurdics, Horváth M., Tóth B. – Suljic (Miskolczi a szünetben), Rabatin (Vágó, 75.), Márkvárt, Bodnár B. (Halmai a szünetben) – Tóth-Gábor, Borvető (Zvekanov,67.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt.

Gólszerző: Lehoczky (21.), Tóth-Gábor (50.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE



Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a a legutóbbi két bajnokiját elvesztő BVSC a múlt héten a Vasastól hazai pályán egy sima négyest kapó Szeged-Csanád GA ellen. Ha a zuglóiak nyernek, megelőzik a Tisza-partiakat.

BVSC-Szeged (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

Fotó: Szucs Attila/BVSC-Zuglo