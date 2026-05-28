Feczkó Tamás: Fáj, hogy nem maradhattam Kispesten

– Milyen érzés dolgozik önben? Csalódottság? Düh? Harag?

– Csalódottság, mert az elmúlt másfél évben reggeltől éjszakáig azért dolgoztunk, hogy a Honvéd sikeres legyen, s bár ez megtörtént, a munkát idő előtt abba kellett hagynunk – mondta lapunknak adott interjújában Feczkó Tamás, a Bp. Honvéd immár korábbi vezetőedzője, aki 2024 decemberében vette át a csapatot Laczkó Zsolttól az NB II utolsó helyén, s bár a célt elérve idén visszajuttatta az együttest az NB I-be, a klubvezérkar mással képzeli el a jövőt, így az automatikusan egy évvel meghosszabbodó szerződését közös megegyezéssel felbontották. – Az első fél évben, amikor Kispesten voltam, azért dolgoztunk, hogy minél hamarabb mozduljunk el az utolsó pozícióból, ezt a csapat megoldotta: a tavaszi tabellán harmadikként, összességében pedig a nyolcadik helyen végeztünk. Úgy vágtunk neki az előző idénynek, hogy az öltözőben azt fogalmaztuk meg, nem lehet más célunk, mint a feljutás, bár a keretünk piaci értéke csak a negyedik volt az NB II-ben a Transfermarkt szerint. De bizonyítottuk, ez nem minden, csapategységgel, hittel, szurkolókkal a hátunk mögött sokra vihetjük, s végül be is futottunk a második helyre úgy, hogy az utolsó két fordulónak ebből a szempontból már nem volt tétje.

Feczkó Tamás (Fotó: Dömötör Csaba)

– Mikor fordult meg először a fejében, hogy a Honvéd nem önnel kezdi el a nyári felkészülést?

– Amikor a klub sportigazgatója, Fórizs Sándor a televízióban azt mondta május elején a feljutás után, hogy még nem biztos a jövőm – ekkor már sejtettem, itt a vége.

– Örökre tüske lesz önben, hogy nem mutathatta meg magát a Honvéd kispadján az NB I-ben?

– Osztálytól függetlenül óriási büszkeség, hogy a Honvéd vezetőedzője lehettem, ezt sohasem feledem. Van hiányérzetem, nem is kevés, hiszen hat pontot magában foglaló tervet tűztem ki magam elé másfél éve: az első az volt, hogy maradjunk bent, ez sikerült, majd legyen meg a feljutás, ez is. A harmadik, hogy mindenképpen legyen telt házas hazai meccsünk, ez is megvalósult, hiszen a Vasas ellen három egyre megnyert bajnokin majdnem hétezren ültek a lelátón. A negyedik, a kupa megnyerése nem sikerült: nyolcvan másodpercre voltunk a döntőbe jutástól, sajnos a ZTE tizenegyesekkel legyőzött minket. A maradék kettő? Az már mindegy, mert már nem én vagyok a vezetőedző…

– Mi volt az oka a váltásnak? Hiszen előbb magabiztosan benn tartotta a csapatot az NB II-ben, majd visszakormányozta az élvonalba. A hírek szerint nem volt felhőtlen a viszonya Fórizs Sándor sportigazgatóval, hogy finoman fogalmazzunk.

– Bár közös célért dolgoztunk, azért szép sport a labdarúgás, mert mindenki másképpen látja.

– A Balmazújváros és az MTK Budapest után a harmadik klubbal jutott fel az élvonalba. Balmazújvárosban a csatárok tizennyolc, az MTK-ban harmincnégy, míg a Honvédban összesen nyolc gólt jegyeztek, Nyers Ádám négyet, Kántor Kevin hármat, Pinte Patrik pedig csupán egyet. Hallani lehetett, hogy a télen mindenképpen szeretett volna új csatárt látni a keretben, de ez nem történt meg, Varga Kevin írt alá, aki szélső. Ennek ellenére feljutott a Honvéddal, ami így még nagyobb bravúrnak számít.

– Megpróbáltuk a keretből kihozni a maximumot, örülök, hogy sikerült… Amúgy a Balmazújvárost is az utolsó helyen vettem át, akkor két és fél év kellett az élvonalba jutáshoz – a Honvéddal másfél év alatt sikerült, úgy tűnik, fejlődöm.

– A csapat hogyan fogadta távozása hírét?

– Az utolsó hetekben, amikor már szinte biztossá vált, hogy mennem kell, azt mondtam a srácoknak: másfél évig mosolyogva jöttünk edzésre, jó hangulatban dolgoztunk együtt, ezt tartsuk meg, ne szomorkodjon senki. Belül, a lelkem mélyén persze őrlődtem, és fájt, hogy nem maradhatok, de ezt nem akartam kivetíteni a csapatra. Sokat köszönhetek az egész keretnek, a csapatkapitányoknak, így Hangya Szilveszternek, Kesztyűs Barnának, Szabó Alexnek és Baki Ákosnak, de le a kalappal Tomás Tujvel és Sigér Ákos előtt is – bár utóbbi sérüléssel bajlódott, az együttes összetartásában fontos szerep jutott neki. Elköszönni nem tudtam az öltözőben, ezt azért sajnálom. Lehet, a tavasszal nem volt annyira látványos a játékunk, mint az ősszel, harminc meccsen nem lehet mindig kiemelkedően futballozni – az azért jelzésértékű, hogy szereztünk ötvenkilenc pontot, míg 2025-ben a Kisvárda ötvennyolccal lehetett bajnok…