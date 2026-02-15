Nemzeti Sportrádió

NB II: Karcagi SC–Szeged-Csanád GA

2026.02.15. 13:45
Fekete Olivért (kékben) nehezen tartották meg a szegedi védők (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)
A labdarúgó NB II 18. fordulójában a hatodik helyen álló Karcagi SC az egy ponttal és egy hellyel mögötte álló Szeged-Csanád Grosics Akadémiát fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
18. FORDULÓ
KARCAGI SC–SZEGED-CSANÁD GA 1–0 (1–0) – ÉLŐ!
Karcag, Liget úti Sportcentrum, 500 néző. Vezeti: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Balla Levente)
Karcag: Engedi – Győri Á., Szekszárdi T., Mona Á. (Fazekas L., 85.), Kovalovszki – Szűcs K., László D., Hidi P. (Vida M., 83.), Pap (Kohut M., 85.) – Székely (Girsik Á., 69.), Fekete O. (Kaye, 69.) Vezetőedző: Varga Attila
Szeged: Molnár-Farkas – Sándor M., Szilágyi Z., Rjaskó (Horváth M., 83.), Kalmár – Zvekanov, Márkvárt – Holman (Rabatin, 55.), Kurdics (Halmai Á., 55.), Bodnár B. (Miskolczi D., 83.) – Novák Cs. (Tóth-Gábor, 69.) Vezetőedző: Aczél Zoltán
Gólszerző: László D. (22.)
Kiállítva: Zvekanov (52.)

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE

 

 

Hidi Patrik (kékben) kulcsszerepet vállalt a hazai gólban (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)
Fotó: Vigh Attila

 

NB II Szeged Karcag NB II 18. forduló élő közvetítés labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA
