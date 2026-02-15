NB II: Karcagi SC–Szeged-Csanád GA

LABDARÚGÓ NB II

18. FORDULÓ

KARCAGI SC–SZEGED-CSANÁD GA 1–0 (1–0) – ÉLŐ!

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 500 néző. Vezeti: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Balla Levente)

Karcag: Engedi – Győri Á., Szekszárdi T., Mona Á. (Fazekas L., 85.), Kovalovszki – Szűcs K., László D., Hidi P. (Vida M., 83.), Pap (Kohut M., 85.) – Székely (Girsik Á., 69.), Fekete O. (Kaye, 69.) Vezetőedző: Varga Attila

Szeged: Molnár-Farkas – Sándor M., Szilágyi Z., Rjaskó (Horváth M., 83.), Kalmár – Zvekanov, Márkvárt – Holman (Rabatin, 55.), Kurdics (Halmai Á., 55.), Bodnár B. (Miskolczi D., 83.) – Novák Cs. (Tóth-Gábor, 69.) Vezetőedző: Aczél Zoltán

Gólszerző: László D. (22.)

Kiállítva: Zvekanov (52.)

Cikkünk folyamatosan frissül...





PERCRŐL PERCRE