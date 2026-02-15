Fordulatos meccsen Bódi gólja döntött Tiszakécskén a Soroksár ellen

LABDARÚGÓ NB II

18. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–SOROKSÁR SC 3–2 (2–1)

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 200 néző. Vezette: Jakab Árpád (Vad Anita, Sinkovicz Dániel)

TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B., Varga J., Körmendi – Sós, Horváth E., Bódi Á., Lucas, Zámbó – M. Ramos (Kócs-Washburn. 86.), Pataki B. (Takács T., 80.) Vezetőedző: Pintér Csaba

SOROKSÁR: Holczer – Könczey (Korozmán, 80.), Kékesi, Lakatos Cs., Horváth K.– Madarász, Vass Á. (Króner, 80.), Nagy O. (Köböl, a szünetben) – Kundrák, Lovrencsics B. (Gálfi, 35.), Bagi B. (Tóth G., 73.). Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gólszerző: Vass. Á. (38. – öngól), Pataki B. (45+4.), Bódi Á. (75.), ill. Lovrencsics B. (25.), Lakatos Cs. (59.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzést a Tiszakécske kezdte nagyobb intenzitással, egyre másra érkeztek a veszélyes beadások. Ezért is volt meglepő, hogy a vezetést a Soroksár szerezte meg Lovrencsics Balázs révén a 25. percben, aki amíg a pályán volt, folyamatos veszélyt jelentett a hazai kapura. A sérülése csúnyán nézett ki, kórházba is kellett szállítani, várhatóan sokat kell majd kihagynia. A félidő vége eseménydúsra sikerült: előbb Balázs Benjámin fejese uán Vass Ádám öngóljával jött össze az egyenlítés a hazaiaknak, majd a lefújás előtti pillanatokban Pataki Bence gyötörte be a labdát a soroksári kapuba.

A második félidőre durvább játékkal rukkolt elő a vendégcsapat, a soroksáriak sokszor követtek el taktikai szabálytalanságokat. Támadásban is folyamatosan nyomtak, aminek az 59. percben meg is lett az eredménye, egy kavarodás után Lakatos Csaba kotorta be a labdát. A mérkőzés legszebb pillanata Bódi Ádám gólja volt, aki ezúttal is megvillantotta remek rúgótechnikáját, de a meccs többi időszakában is fontos volt a jelenléte, sok támadás ugyanis rajta futott keresztül. Az eredmény a meccs végéig már nem változott, 3–2-re nyertek a hazaiak és megszakították az ötmeccses nyeretlenségi szériájukat, míg a soroksáriak sorozatban a nyolcadik bajnokijukon sem tudtak győzni.

PERCRŐL PERCRE