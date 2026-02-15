Atlétikai összetett ob: Gálpál Zsombor egyéni csúccsal nyerte a hétpróbát

Gálpál Zsombor, BHSE többpróbázója a tavalyi nancsingi világbajnokságon elért 5548 pontos eredményét javította most meg a BOK Csarnokban megferdezett többpróba országos bajnokságon, ahol rúdugrásban 4,90 méterre javította legjobbját. Ősszességében óriási fölénnyel védte meg a címét, a második Tóth Zsombort 868 ponttal utasította maga mögé.

A női ötpróbaversenyben a legjobb magyar többpróbázók – Krizsán Xénia, Szűcs Szabina és Kriszt Sarolta – nem indultak. Távollétükben Diemer Anna Sára nyert 3679 ponttal.

TÖBBPRÓBA ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS NYÍLT VERSENY

Hétpróba, férfiak

1. Gálpál Zsombor (BHSE) 5799 pont

2. Tóth Zsombor (BHSE) 4931

3. Kerék Patrik (ARAK) 4711

Ötpróba, nők

1. Diemer Anna Sára (MTK Budapest) 3679 pont

2. Körtvélyessy Dalma (BHSE) 3295

3. Nemes Kincső (KSI SE) 2982

