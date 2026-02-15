Nemzeti Sportrádió

Atlétikai összetett ob: Gálpál Zsombor egyéni csúccsal nyerte a hétpróbát

2026.02.15. 20:17
null
Gálpál Zsombor (Fotó: Facebook/Gálpál Zsombor)
Címkék
Gálpál Zsombor Diemer Anna Sára ötpróba hétpróba
A világbajnoki tizedik Gálpál Zsombor egyéni csúcsán több mint kétszáz pontot javítva nyerte meg vasárnap a hétpróbázók versenyét a fedettpályás atlétikai összetett magyar bajnokságon.

Gálpál Zsombor, BHSE többpróbázója a tavalyi nancsingi világbajnokságon elért 5548 pontos eredményét javította most meg a BOK Csarnokban megferdezett többpróba országos bajnokságon, ahol rúdugrásban 4,90 méterre javította legjobbját. Ősszességében óriási fölénnyel védte meg a címét, a második Tóth Zsombort 868 ponttal utasította maga mögé.

A női ötpróbaversenyben a legjobb magyar többpróbázók – Krizsán Xénia, Szűcs Szabina és Kriszt Sarolta – nem indultak. Távollétükben Diemer Anna Sára nyert 3679 ponttal.

TÖBBPRÓBA ORSZÁGOS BAJNOKSÁG ÉS NYÍLT VERSENY
Hétpróba, férfiak
1. Gálpál Zsombor (BHSE) 5799 pont 
2. Tóth Zsombor (BHSE) 4931 
3. Kerék Patrik (ARAK) 4711

Ötpróba, nők
1. Diemer Anna Sára (MTK Budapest) 3679 pont 
2. Körtvélyessy Dalma (BHSE) 3295 
3. Nemes Kincső (KSI SE) 2982
 

 

Gálpál Zsombor Diemer Anna Sára ötpróba hétpróba
Legfrissebb hírek

Szűcs Szabina megnyerte az ötpróbát Tallinnban

Atlétika
2026.02.02. 09:18

A hétpróbázó Szűcs Szabina ezüst-, a gátfutó Mátó Sára bronzérmes az egyetemi világjátékokon

Egyéb egyéni
2025.07.24. 23:47

Kriszt Sarolta és Gálpál Zsombor sikere a többpróba ob-n

Atlétika
2025.06.22. 21:43

Másfél hónap kihagyás vár a hétpróba magyar csúcstartójára

Atlétika
2025.06.11. 09:55

Kriszt Sarolta korosztályos országos csúccsal tizedik a götzisi hétpróba viadalon

Atlétika
2025.06.01. 18:55

Fedett pályás atlétikai vb: kikapott a világcsúcstartó, ausztrál siker női magasugrásban

Atlétika
2025.03.23. 08:17

Fedett pályás atlétikai vb: Gálpál Zsombor 12. négy szám után hétpróbában

Atlétika
2025.03.22. 14:32

Szűcs Szabina és Krizsán Xénia is a legjobb nyolcban zárt, Molnár Attila ismét bejutott a vb-döntőbe

Atlétika
2025.03.21. 14:47
Ezek is érdekelhetik