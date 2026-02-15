Egy gól is elég volt: az ETO győzelmével két kör után vezeti az NB I-et

A labdarúgó NB I 22. fordulójában az ETO FC hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Kisvárdát, és ezzel a sikerrel újra a tabella élén áll az FTC szombati vereségének köszönhetően.
LABDARÚGÓ NB I
22. FORDULÓ
ETO FC–Kisvárda Master Good 1–0 (1–0)
Győr, ETO Stadion, 4087 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Schön (24.)
Összefoglaló hamarosan.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|22
|12
|7
|3
|43–21
|+22
|43
|2. Ferencvárosi TC
|22
|12
|4
|6
|41–24
|+17
|40
|3. Debreceni VSC
|22
|11
|5
|6
|33–27
|+6
|38
|4. Paksi FC
|22
|10
|6
|6
|42–31
|+11
|36
|5. Zalaegerszegi TE
|22
|9
|6
|7
|34–28
|+6
|33
|6. Puskás Akadémia
|22
|9
|5
|8
|28–28
|0
|32
|7. Kisvárda
|22
|9
|4
|9
|26–34
|–8
|31
|8. Újpest FC
|22
|7
|5
|10
|30–38
|–8
|26
|9. MTK Budapest
|22
|7
|4
|11
|41–48
|–7
|25
|10. Nyíregyháza Spartacus
|22
|6
|6
|10
|29–37
|–8
|24
|11. Diósgyőri VTK
|22
|5
|8
|9
|30–36
|–6
|23
|12. Kazincbarcika
|22
|4
|2
|16
|20–45
|–25
|14
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik