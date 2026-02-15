Egy gól is elég volt: az ETO győzelmével két kör után vezeti az NB I-et

A labdarúgó NB I 22. fordulójában az ETO FC hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Kisvárdát, és ezzel a sikerrel újra a tabella élén áll az FTC szombati vereségének köszönhetően.

LABDARÚGÓ NB I

22. FORDULÓ

ETO FC–Kisvárda Master Good 1–0 (1–0)

Győr, ETO Stadion, 4087 néző. Vezette: Bognár T.

Gólszerző: Schön (24.) ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! Összefoglaló hamarosan. AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. ETO FC 22 12 7 3 43–21 +22 43 2. Ferencvárosi TC 22 12 4 6 41–24 +17 40 3. Debreceni VSC 22 11 5 6 33–27 +6 38 4. Paksi FC 22 10 6 6 42–31 +11 36 5. Zalaegerszegi TE 22 9 6 7 34–28 +6 33 6. Puskás Akadémia 22 9 5 8 28–28 0 32 7. Kisvárda 22 9 4 9 26–34 –8 31 8. Újpest FC 22 7 5 10 30–38 –8 26 9. MTK Budapest 22 7 4 11 41–48 –7 25 10. Nyíregyháza Spartacus 22 6 6 10 29–37 –8 24 11. Diósgyőri VTK 22 5 8 9 30–36 –6 23 12. Kazincbarcika 22 4 2 16 20–45 –25 14