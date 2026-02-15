Nemzeti Sportrádió

Egy gól is elég volt: az ETO győzelmével két kör után vezeti az NB I-et

2026.02.15. 19:38
Schön Szabolcs (zöldben) góljával szerzett vezetést az ETO (Fotó: Dömötör Csaba)
A labdarúgó NB I 22. fordulójában az ETO FC hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Kisvárdát, és ezzel a sikerrel újra a tabella élén áll az FTC szombati vereségének köszönhetően.

LABDARÚGÓ NB I 
22. FORDULÓ
ETO FC–Kisvárda Master Good 1–0 (1–0)
Győr, ETO Stadion, 4087 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Schön (24.)

Összefoglaló hamarosan.

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC22127343–21+2243
  2. Ferencvárosi TC22124641–24+1740
  3. Debreceni VSC22115633–27+638
  4. Paksi FC22106642–31+1136
  5. Zalaegerszegi TE2296734–28+633
  6. Puskás Akadémia2295828–28032
  7. Kisvárda2294926–34–831
  8. Újpest FC22751030–38–826
  9. MTK Budapest22741141–48–725
10. Nyíregyháza Spartacus22661029–37–824
11. Diósgyőri VTK2258930–36–623
12. Kazincbarcika22421620–45–2514

 

NB I ETO ETO FC élő közvetítés NB I 22. forduló Kisvárda
Ezek is érdekelhetik