NB II: FC Ajka–Budafoki MTE
A labdarúgó NB II 18. fordulójában a 10. helyen álló Ajka az utolsó előtti Budafokot fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
18. FORDULÓ
FC AJKA–BUDAFOKI MTE 0–0 – ÉLŐ
Ajka, Városi Sportcentrum, 300 néző. Vezeti: Bana Gergely (Kulman Tamás, Ring Kevin)
AJKA: Horváth D. – Kovács N., Bacsa, Tar, Kenderes, Garai – Csizmadia Z., Sejben, Tóth G. – Jelena, Cipf. Vezetőedző: Csábi József
BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem, Kálnoki-Kis D., Lapu, Debreceni Z. – Stumpf, Németh M. – Hajdú R., Varga B., Rehó – Kovács D. Vezetőedző: Nikházi Márk
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
