Magabiztos kozármislenyi győzelem a Mezőkövesd ellen

PEHR NÁNDORPEHR NÁNDOR
2026.02.15. 15:55
Odalett a Mezőkövesd tavaszi veretlensége (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd, archív)
NB II 18. forduló Kozármisleny Mezőkövesd
Már az első félidőben két gólt szerzett a hazai csapat, majd a szünet után tovább növelte előnyét a Kozármisleny, és teljesen megérdemelten nyert 3–0-ra a Mezőkövesd ellen a labdarúgó NB II 18. fordulójában.

LABDARÚGÓ NB II
18. FORDULÓ
HR-RENT KOZÁRMISLENY–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 3–0 (2–0)
Kozármisleny, 500 néző. Vezette: Molnár Attila (Máyer Gábor, Tóth Csaba János)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Horváth D., Vajda R., Turi – Bíró M., Kocsis D. (Gazdag V., 84.), Kozics (Gellér, 71.), Herczeg B. – Zamostny (Zsóri, 75.), Babinszky (Szalka D., 84.), László K. (Bakó, 71.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás
MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz, Csörgő V. (Varjas, 69.), Keresztes B., Hornyák Cs. – Zachán (Csatári, 82.) – Bertus (Gresó, 69.), Lőrinczy (Pintér Á., a szünetben), Vidnyánszky M. – Vörös B. (Merényi, a szünetben), Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél
Gólszerző: Babinszky (12.), Zamostny (26.), Kozics (63. – 11-esből)

ÖSSZEFOGLALÓ

Jól kezdte a találkozót a hazai csapat, és ennek megfelelően már a 12. percben megszerezte a vezetést Babinszky Bence révén. Nem kellett sokáig várni, és tovább növelte előnyét a Kozármisleny, ezúttal Zamostny Balázs volt eredményes. A félidő hátralevő részében is volt több hazai helyzet, de a csapatok 2–0-s mislenyi előnnyel mentek be az öltözőbe a szünetben.

A második félidőre két helyen is változtatott a vendégmester, Csertői Aurél, de továbbra is a hazai alakulat dominált. A 63. percben azonban végleg eldőlt a találkozó, miután a Babinszky buktatásáért megítélt büntetőt Kozics Barnabás értékesítette. Ezután még volt lehetősége a vendéglátónak további gólokat szerezni, de már nem született újabb találat. A végig fölényben játszó Kozármisleny teljesen megérdemelten nyert ilyen különbséggel, és szerezte meg hazai pályán a három pontot a Mezőkövesd ellen. 3–0


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés! Meglátjuk, mire megy egymással a tavasszal még veretlen két együttes, a vendég kövesdi gárda ráadásul pontot sem vesztett az előző két fordulóban.

 

