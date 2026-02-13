Szombati sportműsor: három NB I-es meccs; öt magyar versenyző a téli olimpián; pályán a Liverpool
FEBRUÁR 14., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
22. FORDULÓ
14.45: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.15: Paksi FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL FA-KUPA
4. FORDULÓ
13.15: Burton (III.)–West Ham United (Tv: Spíler1)
16.00: Burnley–Mansfield Town (III.)
16.00: Manchester City–Salford (IV.) (Tv: Spíler1)
16.00: Norwich City (II.)–West Bromwich Albion (II.)
16.00: Port Vale (III.)–Bristol City (II.)
16.00: Southampton (II.)–Leicester City (II.)
18.45: Aston Villa–Newcastle United (Tv: Spíler1)
21.00: Liverpool–Brighton (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
22. FORDULÓ
17.00: Olympique Marseille–Strasbourg
19.00: Lille–Brest
21.05: Paris FC–Lens
NÉMET BUNDESLIGA
22. FORDULÓ
15.30: Hamburg–Union Berlin
15.30: Eintracht Frankfurt–Mönchengladbach
15.30: Werder Bremen–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Hoffenheim–Freiburg
15.30: Bayer Leverkusen–St. Pauli
18.30: VfB Stuttgart–1. FC Köln (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
13.00: Hertha BSC–Hannover (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
25. FORDULÓ
15.00: Como–Fiorentina
18.00: Lazio–Atalanta (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Juventus (Tv: Match4)
ROMÁN SUPERLIGA
18.00: Universitatea Cluj–FK Csíkszereda – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
24. FORDULÓ
14.00: Espanyol–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Getafe–Villarreal (Tv: Spíler2)
18.30: Sevilla–Alavés (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
20. FORDULÓ
18.00: Tatran Presov–Kassa
TÖRÖK SÜPER LIG
18.00: Trabzonspor–Fenerbahce (Tv: Sport2)
NŐI MAGYAR KUPA
Negyeddöntő
11.00: ETO FC–PMFC
14.00: Újpest FC–DVTK
14.00: Puskás Akadémia–Ferencváros
14.00: Viktoria FC–Budapest Honvéd
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
Tv: M4 Sport, M4 Sport+
ALPESI SÍ
10.00: férfi óriás-műlesiklás, 1. futam (Úry Bálint)
13.30: férfi óriás-műlesiklás, 2. futam
CURLING
9.05: női selejtező
14.05: férfi selejtező
19.05: női selejtező
GYORSKORCSOLYA
16.00: női üldözéses csapatverseny, negyeddöntő
17.00: férfi 500 m
JÉGKORONG
NŐK
16.40: negyeddöntő
21.10: negyeddöntő
FÉRFIAK
B-csoport, 3. forduló
12.10: Svédország–Szlovákia
16.40: Finnország–Olaszország
C-csoport, 2. forduló
12.10: Németország–Lettország
21.10: Egyesült Államok–Dánia
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
20.15
férfi 1500 m, negyeddöntő, elődöntő, döntő (Moon Wonjun, Nógrádi Bence)
női 1000 m, előfutamok (Somodi Maja, Végi Diána Laura)
női 3000 m-es váltó, elődöntő
SÍFUTÁS
12.00: 4x7.5 km-es női váltó
SÍLÖVÉSZET
14.45: női 7.5 km sprint
SÍUGRÁS
18.45: férfi nagysánc, egyéni
SZABADSTÍLUSÚ SÍ
10.30: női páros mogul
19.30: női big air, selejtező
SZKELETON
18.00: női 3. futam
19.44: női 4. futam
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
10.55: többpróba országos bajnokság és nyílt verseny (BOK-csarnok), 1. nap
AUTÓSPORT
23.00: NASCAR O’Reilly Auto Parts Series, United Rentals 300 (Tv: Match4)
GOLF
21.00: PGA Tour, Pebble Beach Tournament, 3. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ICEHL
18.30: FTC-Telekom–Villach (osztrák)
KERÉKPÁR
Vuelta a Murcia országúti verseny
10.00: 2. (utolsó) szakasz (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)
Figueira Champions Classic
16.00: férfiak (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 13. forduló
A-csoport
18.00: Team Esbjerg (dán)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
B-csoport
16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–CSM Bucuresti (román), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: Brest Bretagne (francia)–HB Sola (norvég)
18.00: HC Podravka (horvát)–Krim Ljubljana (szlovén)
Férfi Európa-kupa, nyolcaddöntő, első mérkőzések
14.00: Mol Tatabánya KC–Runar Sandefjord (norvég) (Tv: Sport1)
20.00: Baník Karvina (cseh)–Balatonfüredi KSE (Tv: Sport1)
Férfi NB I
18.00: Liqui Moly NEKA–ETO University HT
18.00: Carbonex-Komló–CYEB-Budakalász
18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Budai Farkasok-Rév
18.00: Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B.Braun Gyöngyös
Német férfibajnokság
20.00: Minden–Rhein-Neckar Löwen (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
Férfi NB I, alapszakasz
17.00: Alba Fehérvár–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
17.00: Atomerőmű SE –MVM-OSE Lions
18.00: Sopron KC–NKA Universitas Pécs
18.00: Egis Körmend–EPS-Honvéd
18.00: Debreceni EAC–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Kometa-KVGY Kaposvári KK
19.00: Zalakerámia ZTE KK–SZTE-Szedeák
Női NB I, alapszakasz
15.00: ELTE BEAC Újbuda–TFSE
17.00: Csata TKK–Vasas Akadémia
17.30: DVTK Hun-Therm–NKA Universitas Pécs
NBA
All Star Weekend
23.00: Skills Challenge (Tv: Sport1)
LÓSPORT
14.00: ügetőfutamok (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Női Extraliga, negyeddöntő, 1. mérkőzések
17.00: KHG KNRC–TFSE
19.00: UTE–MÁV Előre Foxconn
TENISZ
ATP-torna, Dallas
21.00: elődöntő (Tv: Arena4)
0.00: elődöntő (Tv: Arena4)
ATP-torna, Rotterdam
15.00: elődöntő (Tv: Match4)
VÍZILABDA
Férfi ob I, alapszakasz, 11. forduló
17.00: Kaposvári VK–One-Eger
17.00: Szegedi VE–Debreceni VSE
18.00: PannErgy-Miskolc–KSI SE
19.00: Metalcom Szentes–UVSE
19.00: Semmelweis OSC–FTC-Telekom
19.00: EPS-Honvéd–VasasPlaket
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb eseményeire
7.00: Santi Cazorla szerint fényévekre van a La Liga a Premier League-től
7.40: Danyi Gábort hívjuk
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika
8.40: Cristiano Ronaldo megbékélt. Esett a Super Bowl nézettsége
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
9.30: A Nap Hallgatója; 4 soros vers, játék. A nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely – Nyáguly Gergely
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Bence
12.40: Nemzeti sportkrónika, benne: kapcsolás Milánóba a téli olimpiára Virányi Zsolthoz
14.45: Közvetítés az MTK–Puskás Akadémia NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, szakértő: Bene Ferenc
16.00: Közvetítés az FTC–CSM Bucuresti női kézilabda Bajnokok Ligája csoportmérkőzésről. Kommentátor: Jó András, szakértő: Marosán György
17.00: Közvetítés a Zalaegerszeg–Ferencváros NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, szakértő: Bene Ferenc
18.00: Közvetítés a Esbjerg–Győri Audi ETO női kézilabda Bajnokok Ligája csoportmérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Marosán György
19.15: Közvetítés a Paks–DVTK NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla és Marosréti Ervin, szakértő: Bene Ferenc
21.30: Interjú a 60 éves Mátéfi Eszterrel
22.30: Sportvilág