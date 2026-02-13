Szombati sportműsor: három NB I-es meccs; öt magyar versenyző a téli olimpián; pályán a Liverpool

FEBRUÁR 14., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

22. FORDULÓ

14.45: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.15: Paksi FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL FA-KUPA

4. FORDULÓ

13.15: Burton (III.)–West Ham United (Tv: Spíler1)

16.00: Burnley–Mansfield Town (III.)

16.00: Manchester City–Salford (IV.) (Tv: Spíler1)

16.00: Norwich City (II.)–West Bromwich Albion (II.)

16.00: Port Vale (III.)–Bristol City (II.)

16.00: Southampton (II.)–Leicester City (II.)

18.45: Aston Villa–Newcastle United (Tv: Spíler1)

21.00: Liverpool–Brighton (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

22. FORDULÓ

17.00: Olympique Marseille–Strasbourg

19.00: Lille–Brest

21.05: Paris FC–Lens

NÉMET BUNDESLIGA

22. FORDULÓ

15.30: Hamburg–Union Berlin

15.30: Eintracht Frankfurt–Mönchengladbach

15.30: Werder Bremen–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Hoffenheim–Freiburg

15.30: Bayer Leverkusen–St. Pauli

18.30: VfB Stuttgart–1. FC Köln (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

13.00: Hertha BSC–Hannover (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

25. FORDULÓ

15.00: Como–Fiorentina

18.00: Lazio–Atalanta (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Juventus (Tv: Match4)

ROMÁN SUPERLIGA

18.00: Universitatea Cluj–FK Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

24. FORDULÓ

14.00: Espanyol–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Getafe–Villarreal (Tv: Spíler2)

18.30: Sevilla–Alavés (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

20. FORDULÓ

18.00: Tatran Presov–Kassa

TÖRÖK SÜPER LIG

18.00: Trabzonspor–Fenerbahce (Tv: Sport2)

NŐI MAGYAR KUPA

Negyeddöntő

11.00: ETO FC–PMFC

14.00: Újpest FC–DVTK

14.00: Puskás Akadémia–Ferencváros

14.00: Viktoria FC–Budapest Honvéd

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

Tv: M4 Sport, M4 Sport+

ALPESI SÍ

10.00: férfi óriás-műlesiklás, 1. futam (Úry Bálint)

13.30: férfi óriás-műlesiklás, 2. futam

CURLING

9.05: női selejtező

14.05: férfi selejtező

19.05: női selejtező

GYORSKORCSOLYA

16.00: női üldözéses csapatverseny, negyeddöntő

17.00: férfi 500 m

JÉGKORONG

NŐK

16.40: negyeddöntő

21.10: negyeddöntő

FÉRFIAK

B-csoport, 3. forduló

12.10: Svédország–Szlovákia

16.40: Finnország–Olaszország

C-csoport, 2. forduló

12.10: Németország–Lettország

21.10: Egyesült Államok–Dánia

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

20.15

férfi 1500 m, negyeddöntő, elődöntő, döntő (Moon Wonjun, Nógrádi Bence)

női 1000 m, előfutamok (Somodi Maja, Végi Diána Laura)

női 3000 m-es váltó, elődöntő

SÍFUTÁS

12.00: 4x7.5 km-es női váltó

SÍLÖVÉSZET

14.45: női 7.5 km sprint

SÍUGRÁS

18.45: férfi nagysánc, egyéni

SZABADSTÍLUSÚ SÍ

10.30: női páros mogul

19.30: női big air, selejtező

SZKELETON

18.00: női 3. futam

19.44: női 4. futam

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

10.55: többpróba országos bajnokság és nyílt verseny (BOK-csarnok), 1. nap

AUTÓSPORT

23.00: NASCAR O’Reilly Auto Parts Series, United Rentals 300 (Tv: Match4)

GOLF

21.00: PGA Tour, Pebble Beach Tournament, 3. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ICEHL

18.30: FTC-Telekom–Villach (osztrák)

KERÉKPÁR

Vuelta a Murcia országúti verseny

10.00: 2. (utolsó) szakasz (Valter Attila) (Tv: Eurosport2)

Figueira Champions Classic

16.00: férfiak (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

Női Bajnokok Ligája, csoportkör, 13. forduló

A-csoport

18.00: Team Esbjerg (dán)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

B-csoport

16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–CSM Bucuresti (román), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

16.00: Brest Bretagne (francia)–HB Sola (norvég)

18.00: HC Podravka (horvát)–Krim Ljubljana (szlovén)

Férfi Európa-kupa, nyolcaddöntő, első mérkőzések

14.00: Mol Tatabánya KC–Runar Sandefjord (norvég) (Tv: Sport1)

20.00: Baník Karvina (cseh)–Balatonfüredi KSE (Tv: Sport1)

Férfi NB I

18.00: Liqui Moly NEKA–ETO University HT

18.00: Carbonex-Komló–CYEB-Budakalász

18.00: OTP Bank-Pick Szeged–Budai Farkasok-Rév

18.00: Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B.Braun Gyöngyös

Német férfibajnokság

20.00: Minden–Rhein-Neckar Löwen (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

Férfi NB I, alapszakasz

17.00: Alba Fehérvár–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

17.00: Atomerőmű SE –MVM-OSE Lions

18.00: Sopron KC–NKA Universitas Pécs

18.00: Egis Körmend–EPS-Honvéd

18.00: Debreceni EAC–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Kometa-KVGY Kaposvári KK

19.00: Zalakerámia ZTE KK–SZTE-Szedeák

Női NB I, alapszakasz

15.00: ELTE BEAC Újbuda–TFSE

17.00: Csata TKK–Vasas Akadémia

17.30: DVTK Hun-Therm–NKA Universitas Pécs

NBA

All Star Weekend

23.00: Skills Challenge (Tv: Sport1)

LÓSPORT

14.00: ügetőfutamok (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Női Extraliga, negyeddöntő, 1. mérkőzések

17.00: KHG KNRC–TFSE

19.00: UTE–MÁV Előre Foxconn

TENISZ

ATP-torna, Dallas

21.00: elődöntő (Tv: Arena4)

0.00: elődöntő (Tv: Arena4)

ATP-torna, Rotterdam

15.00: elődöntő (Tv: Match4)

VÍZILABDA

Férfi ob I, alapszakasz, 11. forduló

17.00: Kaposvári VK–One-Eger

17.00: Szegedi VE–Debreceni VSE

18.00: PannErgy-Miskolc–KSI SE

19.00: Metalcom Szentes–UVSE

19.00: Semmelweis OSC–FTC-Telekom

19.00: EPS-Honvéd–VasasPlaket

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szalai Kristóf, L. Pap István, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb eseményeire

7.00: Santi Cazorla szerint fényévekre van a La Liga a Premier League-től

7.40: Danyi Gábort hívjuk

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika

8.40: Cristiano Ronaldo megbékélt. Esett a Super Bowl nézettsége

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

9.30: A Nap Hallgatója; 4 soros vers, játék. A nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely – Nyáguly Gergely

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Bence

12.40: Nemzeti sportkrónika, benne: kapcsolás Milánóba a téli olimpiára Virányi Zsolthoz

14.45: Közvetítés az MTK–Puskás Akadémia NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő, szakértő: Bene Ferenc

16.00: Közvetítés az FTC–CSM Bucuresti női kézilabda Bajnokok Ligája csoportmérkőzésről. Kommentátor: Jó András, szakértő: Marosán György

17.00: Közvetítés a Zalaegerszeg–Ferencváros NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, szakértő: Bene Ferenc

18.00: Közvetítés a Esbjerg–Győri Audi ETO női kézilabda Bajnokok Ligája csoportmérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, szakértő: Marosán György

19.15: Közvetítés a Paks–DVTK NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla és Marosréti Ervin, szakértő: Bene Ferenc

21.30: Interjú a 60 éves Mátéfi Eszterrel

22.30: Sportvilág