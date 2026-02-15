La Liga: hátrányból nyert a Bilbao sereghajtó otthonában

Noha a mérkőzés előtt tíz helyezés és 12 pont választotta el egymástól a sereghajtó Oviedót és vendégét, az Athletic Bilbaót, ez a mérkőzésen nem igazán látszott, az asztúriaiak ugyanis jól kezdték a meccset, s Haissem Hassan révén vezetést is szerezhettek volna, ám a francia szélső hiába állt egyedül szemben Unai Simónnal, nem tudta eltalálni a kaput. Nem úgy csapattársa, Iliasz Sajra, aki a 30. percben egy kétszer továbbfejelt kirúgás után végigmasírozott a bilbaói térfélen, és megszerezte a vezetést a házigazdának.

A második félidő aztán komoly fordulatot hozott a mérkőzés menetében: az 58. percben Yuri Berchiche átadásából Mikel Jauregizar lőtte ki a bal felső sarkot – a találat után sérülés miatt le is kapta őt Ernesto Valverde vezetőedző –, tizenhárom perccel később pedig Oihan Sancet vette be a hazai kaput tizenegyesből, s mivel a nehezen megszerzett vezetést sikerült megőrizniük, 2–1-re megnyerték a találkozót.

SPANYOL LA LIGA

24. FORDULÓ

Vasárnapi mérkőzések

Oviedo–Athletic Bilbao 1–2 (Sajra 30., ill. Jauregizar 58., Sancet 71. – 11-esből)

16.15: Rayo Vallecano–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Levante–Valencia (Tv: Spíler2)

21.00: Mallorca–Betis (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Girona–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Real Madrid–Real Sociedad 4–1 (G. García 5., Vinícius 25., 48. – mindkettőt 11-eből, Valverde 31., ill. Oyarzabal 21. – 11-esből)

Espanyol–Celta Vigo 2–2 (K. García 66., Dolan 86., ill. Jutglá 38., B. Iglesias 90+3.)

Getafe–Villarreal 2–1 (Arambarri 41. – 11-esből, Satriano 53., ill. Mikautadze 76.)

Sevilla–Alavés 1–1 (Sow 42., ill. T. Martínez)

Pénteken játszották

Elche–Osasuna 0–0