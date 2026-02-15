Nemzeti Sportrádió

La Liga: hátrányból nyert a Bilbao sereghajtó otthonában

V. H. L.V. H. L.
2026.02.15. 16:02
null
Nehezen megszerzett győzelmet ünnepelhettek a bilbaóiak (Fotó: Getty Images)
Címkék
Athletic Bilbao Oviedo La Liga
Ha nehezen is, de győzött az európai kupaszereplésre hajtó Athletic Bilbao az utolsó helyezett Oviedo otthonában – a baszkok a második félidőben Mikel Jauregizar és Oihan Sancet találataival fordítottak a spanyol bajnokság 24. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.

Noha a mérkőzés előtt tíz helyezés és 12 pont választotta el egymástól a sereghajtó Oviedót és vendégét, az Athletic Bilbaót, ez a mérkőzésen nem igazán látszott, az asztúriaiak ugyanis jól kezdték a meccset, s Haissem Hassan révén vezetést is szerezhettek volna, ám a francia szélső hiába állt egyedül szemben Unai Simónnal, nem tudta eltalálni a kaput. Nem úgy csapattársa, Iliasz Sajra, aki a 30. percben egy kétszer továbbfejelt kirúgás után végigmasírozott a bilbaói térfélen, és megszerezte a vezetést a házigazdának.

A második félidő aztán komoly fordulatot hozott a mérkőzés menetében: az 58. percben Yuri Berchiche átadásából Mikel Jauregizar lőtte ki a bal felső sarkot – a találat után sérülés miatt le is kapta őt Ernesto Valverde vezetőedző –, tizenhárom perccel később pedig Oihan Sancet vette be a hazai kaput tizenegyesből, s mivel a nehezen megszerzett vezetést sikerült megőrizniük, 2–1-re megnyerték a találkozót.

SPANYOL LA LIGA
24. FORDULÓ
Vasárnapi mérkőzések
Oviedo–Athletic Bilbao 1–2 (Sajra 30., ill. Jauregizar 58., Sancet 71. – 11-esből)
16.15: Rayo Vallecano–Atlético Madrid (Tv: Spíler2) 
18.30: Levante–Valencia (Tv: Spíler2)
21.00: Mallorca–Betis (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Girona–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották
Real Madrid–Real Sociedad 4–1 (G. García 5., Vinícius 25., 48. – mindkettőt 11-eből, Valverde 31., ill. Oyarzabal 21. – 11-esből)
Espanyol–Celta Vigo 2–2 (K. García 66., Dolan 86., ill. Jutglá 38., B. Iglesias 90+3.)
Getafe–Villarreal 2–1 (Arambarri 41. – 11-esből, Satriano 53., ill. Mikautadze 76.)
Sevilla–Alavés 1–1 (Sow 42., ill. T. Martínez)

Pénteken játszották
Elche–Osasuna 0–0

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Real Madrid24193253–19+34 60 
2. Barcelona23191363–23+40 58 
3. Atlético Madrid23136438–18+20 45 
4. Villarreal23143644–26+18 45 
5. Betis23108537–28+9 38 
6. Espanyol24105929–33–4 35 
7. Celta Vigo24810632–27+5 34 
8. Real Sociedad2487934–35–1 31 
9. Athletic Bilbao24941127–34–7 31 
10. Osasuna24861028–2830 
11. Getafe24851120–28–8 29 
12. Sevilla24751231–39–8 26 
13. Alaves24751221–30–9 26 
14. Girona2368922–37–15 26 
15. Elche24510931–35–4 25 
16. Mallorca23661128–37–9 24 
17. Valencia23581023–37–14 23 
18. Rayo Vallecano22571018–30–12 22 
19. Levante22461226–38–12 18 
20. Oviedo23371313–36–23 16 

 

 

Athletic Bilbao Oviedo La Liga
Legfrissebb hírek

Vinícius kétszer is büntetett, a Real Madrid legyőzte a Real Sociedadot

Spanyol labdarúgás
18 órája

La Liga: négygólos döntetlen Barcelonában; a Getafe elkapta a Villarrealt

Spanyol labdarúgás
23 órája

Kihagyta a helyzeteit, nem tudta megszakítani nyeretlenségi sorozatát az Elche

Spanyol labdarúgás
2026.02.13. 23:01

A Real Sociedad idegenben szerzett előnyt az Athletic Bilbao ellen a Király-kupa elődöntőjében

Spanyol labdarúgás
2026.02.11. 22:55

Nem kegyelmezett az Espanyolnak, visszatért a győztes útra a Villarreal

Spanyol labdarúgás
2026.02.09. 23:02

Santi Cazorla: Fényévekre vagyunk a Premier League-től

Spanyol labdarúgás
2026.02.09. 16:29

A Real Madrid megszakította a Valencia jó hazai sorozatát

Spanyol labdarúgás
2026.02.08. 22:58

La Liga: a vártnál nehezebben verte meg a Levantét a Bilbao, otthon kapott ki az Atleti

Spanyol labdarúgás
2026.02.08. 20:30
Ezek is érdekelhetik