La Liga: hátrányból nyert a Bilbao sereghajtó otthonában
Noha a mérkőzés előtt tíz helyezés és 12 pont választotta el egymástól a sereghajtó Oviedót és vendégét, az Athletic Bilbaót, ez a mérkőzésen nem igazán látszott, az asztúriaiak ugyanis jól kezdték a meccset, s Haissem Hassan révén vezetést is szerezhettek volna, ám a francia szélső hiába állt egyedül szemben Unai Simónnal, nem tudta eltalálni a kaput. Nem úgy csapattársa, Iliasz Sajra, aki a 30. percben egy kétszer továbbfejelt kirúgás után végigmasírozott a bilbaói térfélen, és megszerezte a vezetést a házigazdának.
A második félidő aztán komoly fordulatot hozott a mérkőzés menetében: az 58. percben Yuri Berchiche átadásából Mikel Jauregizar lőtte ki a bal felső sarkot – a találat után sérülés miatt le is kapta őt Ernesto Valverde vezetőedző –, tizenhárom perccel később pedig Oihan Sancet vette be a hazai kaput tizenegyesből, s mivel a nehezen megszerzett vezetést sikerült megőrizniük, 2–1-re megnyerték a találkozót.
SPANYOL LA LIGA
24. FORDULÓ
Vasárnapi mérkőzések
Oviedo–Athletic Bilbao 1–2 (Sajra 30., ill. Jauregizar 58., Sancet 71. – 11-esből)
16.15: Rayo Vallecano–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Valencia (Tv: Spíler2)
21.00: Mallorca–Betis (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Girona–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
Szombaton játszották
Real Madrid–Real Sociedad 4–1 (G. García 5., Vinícius 25., 48. – mindkettőt 11-eből, Valverde 31., ill. Oyarzabal 21. – 11-esből)
Espanyol–Celta Vigo 2–2 (K. García 66., Dolan 86., ill. Jutglá 38., B. Iglesias 90+3.)
Getafe–Villarreal 2–1 (Arambarri 41. – 11-esből, Satriano 53., ill. Mikautadze 76.)
Sevilla–Alavés 1–1 (Sow 42., ill. T. Martínez)
Pénteken játszották
Elche–Osasuna 0–0
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|24
|19
|3
|2
|53–19
|+34
|60
|2. Barcelona
|23
|19
|1
|3
|63–23
|+40
|58
|3. Atlético Madrid
|23
|13
|6
|4
|38–18
|+20
|45
|4. Villarreal
|23
|14
|3
|6
|44–26
|+18
|45
|5. Betis
|23
|10
|8
|5
|37–28
|+9
|38
|6. Espanyol
|24
|10
|5
|9
|29–33
|–4
|35
|7. Celta Vigo
|24
|8
|10
|6
|32–27
|+5
|34
|8. Real Sociedad
|24
|8
|7
|9
|34–35
|–1
|31
|9. Athletic Bilbao
|24
|9
|4
|11
|27–34
|–7
|31
|10. Osasuna
|24
|8
|6
|10
|28–28
|0
|30
|11. Getafe
|24
|8
|5
|11
|20–28
|–8
|29
|12. Sevilla
|24
|7
|5
|12
|31–39
|–8
|26
|13. Alaves
|24
|7
|5
|12
|21–30
|–9
|26
|14. Girona
|23
|6
|8
|9
|22–37
|–15
|26
|15. Elche
|24
|5
|10
|9
|31–35
|–4
|25
|16. Mallorca
|23
|6
|6
|11
|28–37
|–9
|24
|17. Valencia
|23
|5
|8
|10
|23–37
|–14
|23
|18. Rayo Vallecano
|22
|5
|7
|10
|18–30
|–12
|22
|19. Levante
|22
|4
|6
|12
|26–38
|–12
|18
|20. Oviedo
|23
|3
|7
|13
|13–36
|–23
|16