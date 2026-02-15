Nemzeti Sportrádió

Itt a téli olimpia első bunyója a hokitornáról – videó

H. Á.H. Á.
2026.02.15. 19:48
null
Crinon (7) és Wilson összecsapását nagy nehezen tudták csak félbeszakítani a játékvezetők (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia jégkorong Thomas Wilson Pierre Crinon Tom Wilson verekedés
Már minden lényeges kérdés eldőlt a férfi jégkorongtorna csoportkörének harmadik fordulójában Kanada és Franciaország között a harmadik harmadban – az észak-amerikaiak 10–2-re vezettek, amikor kitört az olimpiai hokitorna első verekedése a francia Pierre Crinon és a kanadai Thomas Wilson között.

Az esetnek előzménye is volt, bő másfél perccel korábban ugyanis a francia bekk csúnyán felkente a palánkra Nate MacKinnont, a kanadaiak egyik legnagyobb sztárját. Miután a játékvezetők videózás után enyhítettek a pályán hozott ítéleten és csak két percre küldték ki a francia keménylegényt, érkezett Thomas Wilson, és az első adandó alkalommal bosszút állt a csapattársát ért támadás miatt. 

Hogy ez mennyire volt sikeres, annak eldöntését az olvasóra bízzuk, a játékvezetők mindenesetre mindkét hokist 2+5+10 perces büntetéssel végleg kizárták a mérkőzésből. Az alábbi videóban a bunyó előzménye is látható 2:25-től.

A mérkőzést egyébként Kanada nyerte 10–2-re, amivel hibátlan teljesítménnyel zárt csoportja élén, míg a franciák pont nélkül a negyedik helyen végeztek.

 

téli olimpia 2026 téli olimpia olimpia jégkorong Thomas Wilson Pierre Crinon Tom Wilson verekedés
Legfrissebb hírek

Kettős norvég siker nagysáncon, Strömnek összejött a dupla

Téli olimpia 2026
37 perce

A britek nyerték a szkeletonosok csapatversenyét, Matt Weston duplázott – videó

Téli olimpia 2026
1 órája

Téli olimpia: Kanada tíz gólt ütött Franciaországnak a férfi jégkorongtornán

Téli olimpia 2026
1 órája

Osztrák hokiliga: nagy pofont kapott a Ferencváros hazai pályán a Graztól

Jégkorong
3 órája

A rövidebbik távon visszavágott a gyorskorcsolyázó Femke Kok honfitársának – videó

Téli olimpia 2026
3 órája

Brit arany a hódeszkások krossz csapatversenyében – videó

Téli olimpia 2026
5 órája

Lisa Vittozzi nyerte a női üldözéses versenyt sílövészetben – videó

Téli olimpia 2026
6 órája

Brignone duplázott, Tóth Zita 40. a női órás-műlesiklásban

Téli olimpia 2026
6 órája
Ezek is érdekelhetik