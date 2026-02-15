Itt a téli olimpia első bunyója a hokitornáról – videó

Az esetnek előzménye is volt, bő másfél perccel korábban ugyanis a francia bekk csúnyán felkente a palánkra Nate MacKinnont, a kanadaiak egyik legnagyobb sztárját. Miután a játékvezetők videózás után enyhítettek a pályán hozott ítéleten és csak két percre küldték ki a francia keménylegényt, érkezett Thomas Wilson, és az első adandó alkalommal bosszút állt a csapattársát ért támadás miatt.

Hogy ez mennyire volt sikeres, annak eldöntését az olvasóra bízzuk, a játékvezetők mindenesetre mindkét hokist 2+5+10 perces büntetéssel végleg kizárták a mérkőzésből. Az alábbi videóban a bunyó előzménye is látható 2:25-től.

A mérkőzést egyébként Kanada nyerte 10–2-re, amivel hibátlan teljesítménnyel zárt csoportja élén, míg a franciák pont nélkül a negyedik helyen végeztek.