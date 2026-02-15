Öt góllal győzött, és csoportelsőként jutott tovább az Esztergom a női kézilabda Európa-ligában

Mivel szombaton a Blomberg-Lippe legyőzte a Chambray Touraine-t, már a Nyköbing Falster elleni mérkőzés előtt biztossá vált, hogy az Esztergom továbbjut Európa-liga csoportjából, és az első helyre is megvolt a reális esélye – ehhez az kellett, hogy Elek Gábor csapata legalább három góllal megnyerje a vasárnapi összecsapást, tekintve, hogy a két csapat dániai mérkőzésén kétgólos vereséget szenvedett.

Az Esztergom nagyszerűen indította a mérkőzést, Bukovszky Anna védéseinek is köszönhetően a hazaiak a 6. percben már három góllal vezettek, és a szünetig tovább tudták növelni előnyüket – 30 percnyi játék után 15–10 állt az eredményjelzőn az Esztergom javára, ami leginkább a válogatott kapus kiváló teljesítményének volt köszönhető.

A második félidő már nem kezdődött olyan jól, mint az első, a 36. percben feljött két gólra a Nyköbing, amely azonban ezt követően megtorpant, és közelebb már nem tudott kerülni ellenfeléhez. Az első félidőben 50 százalékos hatékonysággal védő Bukovszky a szünet után már kevesebbszer találkozott a labdával, viszont a válogatott hármas, Faragó Lea, Varga Emília valamint Kovács Anett góljainak köszönhetően a magyar csapat ismét négygólos előnyben volt, amikor kezdetét vette az utolsó tíz perc.

A Nyköbing ezután még egy kísérletet tett a felzárkózásra, de nem járt sikerrel, olyannyira nem, hogy az Esztergom a végén még növelni is tudta előnyét – az 59. percben Ballai Borbála gólja azt jelentette, hogy már hat góllal vezetett az Esztergom. Az utolsó másfél percben a dán csapat még szerzett két gólt, de Szmolek Apollónia is betalált esztergomi részről 25 másodperccel a vége előtt, kialakítva a 30–25-ös végeredményt.

Ötgólos győzelmének köszönhetően az Esztergom már biztosan csoportelső, és másodikként továbbjutott a Nyköbing is – történjen bármi az utolsó fordulóban.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-LIGA

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

B-CSOPORT

MOL ESZTERGOM–NYKÖBING FALSTER HB (dán) 30–25 (15–10)

Esztergom, 1040 néző. Vezette: Bosnjak, Maric (bosnyákok)

ESZTERGOM: BUKOVSZKY – KOVÁCS ANETT 7, Ballai B. 4, KISFALUDY 3, FARAGÓ LEA 5, Horváth F. 1, Schatzl Natalie 2. Csere: Herczeg (kapus), SZUCSÁNSZKI 2, Varga Emília 4 (3), Szmolek 2, Jacques. Edző: Elek Gábor

NYKÖBING: Bossen – Magnussen 2, BANG 6, K. Kristiansen 1, N. Andersen 3, SVELE 8 (3), Lerby 3 (3). Csere: Greve (kapus), E. Jörgensen, L. Jörgensen, Jakobsen 1, L. Andersen 1. Edző: Nielsen Agesen

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–1. 13. p.: 8–4. 22. p.: 9–8. 25. p.: 12–9. 36. p.: 16–14. 41. p.: 19–15. 46. p.: 21–17. 50. p.: 23–19. 54. p.: 24–22. 56. p.: 26–23

Kiállítások: 8, ill. 4 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 7/6

MESTERMÉRLEG

Elek Gábor: – Építenek bennünket a szoros mérkőzések, örülünk a továbbjutásnak, de nekünk a bajnokság is fontos. Még nem szeretnék merészet álmodni, nehéz sorozat vár ránk. Abban bíztam, hogy harcosak leszünk, felvesszük a kesztyűt. Sokat fejlődtünk az Európa-ligában, jól vizsgáztunk csapatként.

A csoport állása

1. Mol Esztergom 8 pont

2. Nyköbing Falster 6 pont

3. Blomberg-Lippe 3 pont

4. Chambray Touraine 3 pont