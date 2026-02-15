Tovább mélyült a gödör a Bakonyban: a Budafok történelmi győzelmet aratott Ajkán

LABDARÚGÓ NB II

18. FORDULÓ

FC AJKA–BUDAFOKI MTE 0–1 (0–0)

Ajka, Városi Sportcentrum, 300 néző. Vezette: Bana Gergely (Kulman Tamás, Ring Kevin)

AJKA: Horváth D. – Kovács N., Bacsa, Tar, Kenderes (Makrai, 84.), Garai (Papp M., 80.) – Csizmadia Z., Sejben (Mohos, 80.), Tóth G. – Jelena, Cipf (Tóth T., 60.). Vezetőedző: Csábi József

BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem, Kálnoki-Kis D., Lapu, Debreceni Z. – Stumpf, Németh M. (Nándori, 80.) – Hajdú R. (Torvund, 80.), Varga B. (Korponai, 90.), Rehó (Kun B., 80.) – Kovács D. (Gyurkó, 80.). Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Varga B. (77.)

MESTERMÉRLEG

Csábi József: – Szakmailag nehezen értékelhető mérkőzés volt, ugyanakkor az eredmény miatt kifejezetten szégyellem magam. A szeles időjárás nem kedvezett a futballnak, nem is igazán a játékról szólt a találkozó, de az ilyen meccseket is el lehet veszíteni – mi ma ezt tettük. Az első félidőben bennünket segített a szélirány, de túl későn jöttünk rá arra, hogyan kellene ezt kihasználni. A keretben történt változás, bízom benne, hogy ez egészséges konkurenciát teremt majd a játékosok között.

Nikházi Márk: – Szeretném kifejezni részvétemet a Budafoki MTE nevében Geri Gyula, az Ajka korábbi elnökének halála miatt. Büszke vagyok a csapatra, mert ilyen irreális körülmények között, ekkora szélben is helyt tudtunk állni. Ma mindenki százszázalékos teljesítményt nyújtott. Örülünk annak, hogy ismét a vonal fölé kerültünk, és szeretnénk, ha ez a szezon végéig így is maradna. Külön öröm számunkra a helyi kötődésű fiatal, Korponai Bence bemutatkozása is.

Küzdött ugyan az Ajka, de sorozatban a harmadik bajnokiján sem tudott betalálni (Fotó: Boros Sándor/BMTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

Tizenhárom fordulóval a bajnoki idény vége előtt még nem beszélhettünk sorsdöntő mérkőzésről, a folytatás szempontjából azonban annál inkább meghatározó találkozóról. A két alsóházi együttes között mindössze négy hely és három pont volt a különbség a tabellán, vagyis komoly téttel bírt az összecsapás.

Egyetlen gól döntött az alsóházi helyosztón (Fotó: Boros Sándor/BMTE)

Az FC Ajka nehéz helyzetben várta a mérkőzést: a zöld-fehérek legutóbb november 30-án, a Vasas ellen tudtak győzni, az azóta lejátszott találkozóikon pedig még gólt sem szereztek. A vezetőség igyekezett reagálni: a napokban kölcsönbe érkezett a csapathoz Jelena Richárd a Kozármislenytől, míg Makrai Gábor a Kazincbarcikától csatlakozott a kerethez.

A támadójáték megerősítése indokolt volt, hiszen 17 forduló alatt az Ajka szerezte a legkevesebb gólt a mezőnyben, összességében és hazai pályán egyaránt. A gödörből való kilábaláshoz első pillantásra ideális ellenfélnek tűnt a Budafoki MTE, amely tétmérkőzésen korábban még soha nem nyert a Városi Sportcentrumban – a piros-feketéket azonban motiválhatta a futball egyik közhelyes, ám gyakran igazolt törvénye: minden sorozat megszakad egyszer.