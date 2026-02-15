Tovább mélyült a gödör a Bakonyban: a Budafok történelmi győzelmet aratott Ajkán
LABDARÚGÓ NB II
18. FORDULÓ
FC AJKA–BUDAFOKI MTE 0–1 (0–0)
Ajka, Városi Sportcentrum, 300 néző. Vezette: Bana Gergely (Kulman Tamás, Ring Kevin)
AJKA: Horváth D. – Kovács N., Bacsa, Tar, Kenderes (Makrai, 84.), Garai (Papp M., 80.) – Csizmadia Z., Sejben (Mohos, 80.), Tóth G. – Jelena, Cipf (Tóth T., 60.). Vezetőedző: Csábi József
BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem, Kálnoki-Kis D., Lapu, Debreceni Z. – Stumpf, Németh M. (Nándori, 80.) – Hajdú R. (Torvund, 80.), Varga B. (Korponai, 90.), Rehó (Kun B., 80.) – Kovács D. (Gyurkó, 80.). Vezetőedző: Nikházi Márk
Gólszerző: Varga B. (77.)
MESTERMÉRLEG
Csábi József: – Szakmailag nehezen értékelhető mérkőzés volt, ugyanakkor az eredmény miatt kifejezetten szégyellem magam. A szeles időjárás nem kedvezett a futballnak, nem is igazán a játékról szólt a találkozó, de az ilyen meccseket is el lehet veszíteni – mi ma ezt tettük. Az első félidőben bennünket segített a szélirány, de túl későn jöttünk rá arra, hogyan kellene ezt kihasználni. A keretben történt változás, bízom benne, hogy ez egészséges konkurenciát teremt majd a játékosok között.
Nikházi Márk: – Szeretném kifejezni részvétemet a Budafoki MTE nevében Geri Gyula, az Ajka korábbi elnökének halála miatt. Büszke vagyok a csapatra, mert ilyen irreális körülmények között, ekkora szélben is helyt tudtunk állni. Ma mindenki százszázalékos teljesítményt nyújtott. Örülünk annak, hogy ismét a vonal fölé kerültünk, és szeretnénk, ha ez a szezon végéig így is maradna. Külön öröm számunkra a helyi kötődésű fiatal, Korponai Bence bemutatkozása is.
ÖSSZEFOGLALÓ
Tizenhárom fordulóval a bajnoki idény vége előtt még nem beszélhettünk sorsdöntő mérkőzésről, a folytatás szempontjából azonban annál inkább meghatározó találkozóról. A két alsóházi együttes között mindössze négy hely és három pont volt a különbség a tabellán, vagyis komoly téttel bírt az összecsapás.
Az FC Ajka nehéz helyzetben várta a mérkőzést: a zöld-fehérek legutóbb november 30-án, a Vasas ellen tudtak győzni, az azóta lejátszott találkozóikon pedig még gólt sem szereztek. A vezetőség igyekezett reagálni: a napokban kölcsönbe érkezett a csapathoz Jelena Richárd a Kozármislenytől, míg Makrai Gábor a Kazincbarcikától csatlakozott a kerethez.
A támadójáték megerősítése indokolt volt, hiszen 17 forduló alatt az Ajka szerezte a legkevesebb gólt a mezőnyben, összességében és hazai pályán egyaránt. A gödörből való kilábaláshoz első pillantásra ideális ellenfélnek tűnt a Budafoki MTE, amely tétmérkőzésen korábban még soha nem nyert a Városi Sportcentrumban – a piros-feketéket azonban motiválhatta a futball egyik közhelyes, ám gyakran igazolt törvénye: minden sorozat megszakad egyszer.
A viharos északi szél ellenére az első félidőben megfelelő volt az iram, ám az időjárás jelentősen befolyásolta a játékot. Az Ajka kezdeményezőbben futballozott, amiben szerepet játszott, hogy a szél ebben a játékrészben a hazaiakat segítette, a vendégek kapusa, Hársfalvi kirúgásait többször is visszafújta a légmozgás. Gól azonban nem született, a szünetbeli állással inkább a vendégek lehettek elégedettebbek.
A második félidőre alábbhagyott a szél, az iram maradt, a játék színvonala azonban visszaesett, a kapuk elvétve kerültek veszélybe. A kevés lehetőség közül a BMTE használta ki az egyik legfontosabbat: a 77. percben egy kirúgásból indult akció végén Varga Balázs pontos lövése döntötte el a három pont sorsát.
A hajrában a bakonyiak hiába próbáltak egyenlíteni, góltalansági sorozatuk tovább nyúlt, miközben a vendégek történetük során először tudtak bajnoki mérkőzést nyerni Ajkán. A lefújás után ismét beigazolódott: egyszer valóban minden sorozat megszakad – kérdés, hogy a bakonyiak negatív szériája meddig tarthat még...? 0–1
PERCRŐL PERCRE