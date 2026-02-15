A Karcag elrontotta Laczkó Zsolt szegedi debütálását

LABDARÚGÓ NB II

18. FORDULÓ

KARCAGI SC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–0 (1–0)

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Balla Levente)

KARCAG: Engedi – Győri Á., Szekszárdi T., Mona (Fazekas L., 85.), Kovalovszki – Szűcs K., László D., Hidi P. (Vida M., 83.), Pap Zs. (Kohut, 85.) – Székely D. (Girsik Á., 69.), Fekete O. (Kaye, 69.). Vezetőedző: Varga Attila

SZEGED: Molnár-Farkas – Sándor M., Szilágyi Z., Rjaskó (Horváth M., 83.), Kalmár O. – Zvekanov, Márkvárt – Holman (Rabatin, 55.), Kurdics (Halmai Á., 55.), Bodnár B. (Miskolczi D., 83.) – Novák Cs. (Tóth-Gábor, 69.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

Gólszerző: László D. (22.)

Kiállítva: Zvekanov (52.)

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – Ma igazi karaktert mutattunk. Egy ilyen szintű ellenfél ellen, mint a Szeged, minden párharcért meg kellett küzdenünk. Az első félidőben jól futballoztunk, a másodikban viszont nem találtuk a ritmust, de a kapusunk elképesztően védett. Összességében elégedett vagyok, de ennél azért jobb teljesítményre lesz szükségünk a jövőben.

Laczkó Zsolt: – Az első félidőben mutatott játékunk nem tetszett, a második játékrészben a kiállítás viszont megváltoztatta a mérkőzést. Sokat kellett gondolkodnunk, hogy mennyi rizikót vállaljunk be. Az utolsó harminc percben mutatottak már rendben voltak, de sajnos kihagytuk a helyzeteinket, így a folytatásban azon kell dolgoznunk, hogy ezen változtassunk.

ÖSSZEFOGLALÓ

A találkozó rögtön egy különleges jelenettel indult, miután a hazaiak játékosa, Szűcs Kristóf a saját ötöséről próbálta átívelni a kint álló Molnár-Farkas Tamást, aki azonban nagy bravúrral visszaért, és menteni tudott. Az első percekben inkább a mezőnyben folyt a játék, kevés komoly helyzettel, majd a 13. percben a Karcag előtt adódott az első lehetőség, de Székely Dávid nem találta el a kaput. A félidő közepére keményebbé vált a játék, több sárga lapot is kiosztott a játékvezető. A mérkőzés egyetlen gólját a 22. percben szerezte a Karcag, miután Hidi Patrik szabadrúgását Szekszárdi Tamás fejelte tovább, majd László Dávid fejjel juttatta a labdát az ötös sarkáról a szegedi kapuba, ezzel megszerezve a vezetést a vendéglátónak. A szünetig több szabálytalanság és sárga lap tarkította a játékot, de az eredmény nem változott, így a Karcag egygólos előnnyel vonult pihenőre.

A második félidőben a hazaiak veszélyesen kezdtek, de nem tudták növelni az előnyüket. Az 52. percben jött aztán a meccs fordulópontja, Vanja Zvekanov szabálytalankodott, amiért megkapta második sárga lapját, ezzel a Tisza-parti csapat emberhátrányba került. Ennek ellenére a vendégek nem adták fel, és több veszélyes helyzetet is kialakítottak, ám Engedi Márk kapus bravúros védésekkel őrizte a hazai előnyt. A hajrában mindkét egylet cserékkel frissített, és bár a Szeged emberhátrányban is próbált egyenlíteni, nem járt sikerrel. 1–0

Hidi Patrik (középen, kék mezben) kulcsszerepet vállalt a hazai gólban (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)





