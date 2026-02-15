Nemzeti Sportrádió

NB II: Tiszakécskei LC–Soroksár SC

WINKLER GELLÉRTWINKLER GELLÉRT
2026.02.15. 13:50
Az utolsó helyen álló Soroksárnak nagyon kellenének a pontok Tiszakécskén (Archív fotó: Soroksár SC)
A labdarúgó NB II 18. fordulójában a kilencedik helyen álló Tiszakécskei LC az utolsó Soroksár SC-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
18. FORDULÓ
TISZAKÉCSKEI LC–SOROKSÁR SC 3–2 – ÉLŐ
Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 200 néző. Vezeti: Jakab Árpád (Vad Anita, Sinkovicz Dániel) 
TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B., Varga J., Körmendi – Sós, Horváth E., Bódi Á., Lucas, Zámbó – M. Ramos, Pataki B. (Takács T., 80.) Vezetőedző: Pintér Csaba 
SOROKSÁR: Holczer – Könczey (Korozmán, 80.), Kékesi, Lakatos Cs., Horváth K.– Madarász, Vass Á. (Króner, 80.), Nagy O. (Köböl, a szünetben) – Kundrák, Lovrencsics B. (Gálfi, 35.), Bagi B. (Tóth G., 73.). Vezetőedző: Korolovszky Gábor
Gólszerző: Balázs B. (38.), Pataki B. (45+4.),  Bódi Á. (75.), ill. Lovrencsics B. (24.), Köböl (59.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

Ezek is érdekelhetik