NB II: Tiszakécskei LC–Soroksár SC

LABDARÚGÓ NB II

18. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–SOROKSÁR SC 3–2 – ÉLŐ

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 200 néző. Vezeti: Jakab Árpád (Vad Anita, Sinkovicz Dániel)

TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B., Varga J., Körmendi – Sós, Horváth E., Bódi Á., Lucas, Zámbó – M. Ramos, Pataki B. (Takács T., 80.) Vezetőedző: Pintér Csaba

SOROKSÁR: Holczer – Könczey (Korozmán, 80.), Kékesi, Lakatos Cs., Horváth K.– Madarász, Vass Á. (Króner, 80.), Nagy O. (Köböl, a szünetben) – Kundrák, Lovrencsics B. (Gálfi, 35.), Bagi B. (Tóth G., 73.). Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Gólszerző: Balázs B. (38.), Pataki B. (45+4.), Bódi Á. (75.), ill. Lovrencsics B. (24.), Köböl (59.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE