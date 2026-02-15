NB II: Budapest Honvéd FC–Szentlőrinc

LABDARÚGÓ NB II

18. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–SZENTLŐRINC 0–1

Budapest, Bozsik Aréna, 3000 néző. Vezeti: Zimmermann Márió (Rózsa Dávid, Topálszki Szabin)

HONVÉD: Tujvel – Szabó A., Baki, Csontos D. – Pinte, Szamosi Á., Szabó T., Hangya – Nyers, Kántor K., Medgyes. Vezetőedző: Feczkó Tamás

SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Dinnyés O., Poór P., Milovanovics, Kiss-Szemán – Nyári P., Rac – Kocsis B. , Adamcsek, Tollár. Vezetőedző: Visinka Ede

Gólszerző: Tollár (11.)





Cikkünk folyamatosan frissül...





PERCRŐL PERCRE