NB II: Budapest Honvéd FC–Szentlőrinc
A labdarúgó NB II 18. fordulójában a játéknap előtt listavezető Bp. Honvéd a 13. helyezett Szentlőrincet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
18. FORDULÓ
BUDAPEST HONVÉD FC–SZENTLŐRINC 0–1
Budapest, Bozsik Aréna, 3000 néző. Vezeti: Zimmermann Márió (Rózsa Dávid, Topálszki Szabin)
HONVÉD: Tujvel – Szabó A., Baki, Csontos D. – Pinte, Szamosi Á., Szabó T., Hangya – Nyers, Kántor K., Medgyes. Vezetőedző: Feczkó Tamás
SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Dinnyés O., Poór P., Milovanovics, Kiss-Szemán – Nyári P., Rac – Kocsis B. , Adamcsek, Tollár. Vezetőedző: Visinka Ede
Gólszerző: Tollár (11.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik