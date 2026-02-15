Hátrányból felállva hozta a kötelezőt a Honvéd

LABDARÚGÓ NB II

18. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–SZENTLŐRINC 2–1 (1–1)

Budapest, Bozsik Aréna, 2439 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Rózsa Dávid, Topálszki Szabin)

HONVÉD: Tujvel – Szabó A., Baki, Csontos D. – Pinte, Szamosi Á., Szabó T. (Kesztyűs B., 83.), Hangya (Varga B., 76.) – Nyers (Ujváry, 76.), Kántor K. (Zuigeber, 64.), Medgyes Z. (Gyurcsó, 83.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Dinnyés O., Poór P., Milovanovics (Czérna, 72.), Kiss-Szemán (Márta, 72.) – Nyári P., Rac (Szilágyi Sz., 66.) – Kocsis B., Adamcsek (Mascoe, 66.), Tollár (Harsányi I., 77.). Vezetőedző: Visinka Ede

Gólszerző: Dinnyés (45+1. – öngól), Csontos D. (63.), ill. Tollár (11.)

MESTERMÉRLEG

Feczkó Tamás: – Rengeteg helyzetünk volt, ennyivel akár több meccset is meg lehet nyerni. Bár az eredmény nem azt mutatja, a játék képe alapján magabiztosan győztünk.

Visinka Ede: – A félidő végén sajnos gólt kaptunk, ha az nincs, a másodikban talán jobban kinyílt volna előttünk a pálya. Büszke vagyok a srácokra, hősiesen küzdöttek.

Megküzdött a három pontért a Honvéd (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd FC)

ÖSSZEFOGLALÓ

Győzelmi kényszerben lépett pályára a listavezető Budapest Honvéd, hiszen közvetlen riválisa, a Vasas délután 1–0-ra nyert a Békéscsaba vendégeként. A 7. percben Medgyes Zoltán nevéhez fűződött az első helyzet, de a hazaiak szélsője pár centivel fölé tüzelt.

A 11. percben jött a meglepetés, ugyanis megszerezte a vezetést a Szentlőrinc. Egy remek keresztlabdát Szabó Alex rosszul kalkulált ki, ezt pedig Tollár Imre használta ki, aki egy kiváló labdaátvételt követően higgadtan emelte át a labdát a kimozduló Tujvel fölött.

Sokáig úgy tűnt, hogy egygólos előnnyel vonulhatnak a szentlőrinciek az öltözőbe, ám a hosszabbításban egyenlített a Honvéd. Hangya Szilveszter tartotta meg némi szerencsével a labdát a bal szélen, majd laposan, erősen középre passzolt, a vendégek védője, Dinnyés Olivér pedig egy balszerencsés mozdulatot követően a saját kapujába juttatta a labdát – öngól.

Az első félidő végéig bírta a nyomást a Szentlőrinc (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd FC)

A második félidőt a Honvéd kezdte lendületesebben, s a mezőnyfölény a 63. percben góllá érett. Nagy bedobást követően röviden fejelték ki a labdát a szentlőrinci védők, amire Csontos Dominik csapott le, és igazítás nélkül, 20 méterről bombázott a bal alsó sarokba.

A vendégek főleg szögletből és szabadrúgásból veszélyeztettek, de az egy pont sem jött össze nekik. A Szentlőrincnek így véget ért az ötmeccses veretlenségi sorozata, míg a Honvéd ezzel a győzelemmel visszaállította hárompontos előnyét a Vasassal szemben. 2–1

Fordított a Honvéd (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd FC)

PERCRŐL PERCRE