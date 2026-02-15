Majd 80 perc emberhátrány után kevés hiányzott a veronai pontszerzéshez

Utóbbi találkozón a hazai Parma már a 4. percben előnybe került, majd jött a 11. perc, amikor a vendégek nigériai támadója, Gift Orban a felezővonal környékén igyekezett megtartani egy fellőtt labdát, s az elején ugyan kissé magasra emelte a labdát, majd testtel harciasan fedezte azt, mégis váratlan volt, amikor felharsant a játékvezető sípszava. Az meg még nagyobb meglepetést okozott, hogy Luca Pairetto azonnal piros lappal büntette Orbant, aki a legkevésbé sem értette, miért állította ki a játékvezető – valószínűleg odaszólhatott valamit a csatár a bírónak. Ettől függetlenül aztán a Verona az első félidő hajrájában büntetőhöz jutott – egy lerántás után mutatott a tizenegyespontra Pairetto –, Abdu Harrui egyenlített is. A második félidőben már egészen közel állt a kiesés ellen küzdő, az utolsó előtti helyen Verona a bravúros pontszerzéshez, amikor a Parma a 93. percben egy felívelés után Mateo Pellegrino fejesével megszerezte a győzelmet.

A másik kora délutáni mérkőzésen a Cremonese és a Genoa gól nélküli döntetlenre végzett egymással.

OLASZ SERIE A

25. FORDULÓ

Udinese–Sassuolo 1–2 (Solet 10., ill. Lauriente 56., Pinamonti 58.)

Cremonese–Genoa 0–0

Parma–Hellas Verona 2–1 (Bernabe 4., ill. Harrui 43. – 11-esből)

Kiállítva: Gift Orban (11., Verona)

18.00: Torino–Bologna (Tv: Arena4)

20.45: Napoli–Roma (Tv: Match4)

HÉTFŐ

20.45: Cagliari–Lecce (Tv: Arena4)

SZOMBAT

Lazio–Atalanta 0–2 (Éderson 41. – 11-esből, Zalewski 60.)

Como–Fiorentina 1–2 (Parisi 77. – öngól, ill. Fagioli 26., Kean 54. – 11-esből)

Kiállítva: Morata (85., Como)

Internazionale–Juventus 3–2 (Cambiaso 17. – öngól, Esposito 76., Zielinski 90., ill. Cambiaso 26., Locatelli 83.)

Kiállítva: Kalulu (42., Juventus)

PÉNTEK

Pisa–Milan 1–2 (Loyola 71., ill. Loftus-Cheek 39., Modric 85.)

Kiállítva: Rabiot (Milan, 90+1.)