Nemzeti Sportrádió

NB II: Kecskeméti TE–BVSC-Zugló

NYITRAY ANDRÁSNYITRAY ANDRÁS
2026.02.15. 14:34
BVSC-Kecskemét (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)
A labdarúgó NB II 18. fordulójában a 4. helyen álló Kecskemét a 11. helyezett BVSC-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
18. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–BVSC-ZUGLÓ 0–1 - ÉLŐ
Kecskemét, Széktói Stadion. 763 néző. Vezeti: Iványi Gábor (Szabó Dániel, Punyi Gyula) 
KTE: Varga B. – Szűcs Sz., Belényesi, Szabó A. – Győrfi, Haris, Kovács B., Eördögh – Szabó B., Nistor – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián 
BVSC: Petroff – Babós, Vinicius, Lehoczky, Király Á. – Törőcsik, Katona M., Csernik – Dénes, Bacsa, Horváth Sz. Vezetőedző: Dragan Vukmir 
Gól: Dénes (21.)

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés! Meglátjuk, mire megy az előző fordulóban a Vasas elleni rangadót elveszítő Kecskemét a tavaszi szezonban eddig négy pontot gyűjtő BVSC ellen.

 

