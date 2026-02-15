NB II: Kecskeméti TE–BVSC-Zugló
A labdarúgó NB II 18. fordulójában a 4. helyen álló Kecskemét a 11. helyezett BVSC-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
18. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–BVSC-ZUGLÓ 0–1 - ÉLŐ
Kecskemét, Széktói Stadion. 763 néző. Vezeti: Iványi Gábor (Szabó Dániel, Punyi Gyula)
KTE: Varga B. – Szűcs Sz., Belényesi, Szabó A. – Győrfi, Haris, Kovács B., Eördögh – Szabó B., Nistor – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián
BVSC: Petroff – Babós, Vinicius, Lehoczky, Király Á. – Törőcsik, Katona M., Csernik – Dénes, Bacsa, Horváth Sz. Vezetőedző: Dragan Vukmir
Gól: Dénes (21.)
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés! Meglátjuk, mire megy az előző fordulóban a Vasas elleni rangadót elveszítő Kecskemét a tavaszi szezonban eddig négy pontot gyűjtő BVSC ellen.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik