NB II: Kecskeméti TE–BVSC-Zugló

LABDARÚGÓ NB II

18. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–BVSC-ZUGLÓ 0–1 - ÉLŐ

Kecskemét, Széktói Stadion. 763 néző. Vezeti: Iványi Gábor (Szabó Dániel, Punyi Gyula)

KTE: Varga B. – Szűcs Sz., Belényesi, Szabó A. – Győrfi, Haris, Kovács B., Eördögh – Szabó B., Nistor – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián

BVSC: Petroff – Babós, Vinicius, Lehoczky, Király Á. – Törőcsik, Katona M., Csernik – Dénes, Bacsa, Horváth Sz. Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gól: Dénes (21.)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés! Meglátjuk, mire megy az előző fordulóban a Vasas elleni rangadót elveszítő Kecskemét a tavaszi szezonban eddig négy pontot gyűjtő BVSC ellen.