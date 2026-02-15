Nemzeti Sportrádió

Dán beállót igazolhat a Győri Audi ETO – sajtóhír

T. Z.T. Z.
2026.02.15. 20:37
null
Ida-Marie Dahl (Fotó: Facebook)
Címkék
Ida-Marie Dahl Győri Audi ETO KC női kézilabda NB I
A Handballtransfer nevű kézilabdával foglalkozó Facebook-oldal szerint a női kézilabda NB I-ben szereplő Győri Audi ETO KC szerződtetheti Ida-Marie Dahlt.

Az oldal kiemelte, hogy a győriek mostanság nehéz időszakot élnek át, mert mint ismert, szombaton 33–28-as vereséget szenvedett a címvédő együttes az Esbjergtől a Bajnokok Ligájában, úgy, hogy a szünetben sokkoló, 21–10 állt az eredményjelzőn. Továbbá nehezítő körülmény Per Johansson vezetőedzőnek, hogy a csapat három beállója jelenleg nem bevethető: Linn Blohm sérüléssel bajlódik, Kari Brattset szülési szabadságon van, Anna Lagerquist pedig még csak lábadozik sérüléséből.

Emiatt sürgősségi megoldás lenne egy beálló szerződtetése, és a klub állítólag azonnali hatállyal szerződtetné a dán válogatott 27 éves játékosát, Ida-Marie Dahlt, aki jelenleg a Sönderjyskében szerepel, és januárban a hónap legjobbjának is megválasztották klubcsapatában.

Az oldal arról is írt, hogy Dahl távozásával hatalmas űrt hagyna maga mögött csapatában, azonban ritkán adódó lehetőség, hogy a világ talán legjobb csapatában folytathassa pályafutását.

 

Ida-Marie Dahl Győri Audi ETO KC női kézilabda NB I
Legfrissebb hírek

Szomorú szombat: az ETO is kikapott a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
Tegnap, 19:32

Az ETO-ra és az FTC-re is rangadó vár a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
Tegnap, 10:26

Nyáron távozik a mosonmagyaróvári női kézilabdacsapattól Mélanie Halter

Kézilabda
2026.02.13. 17:45

Szerződést hosszabbított holland beállójával a mosonmagyaróvári női kézilabdacsapat

Kézilabda
2026.02.12. 18:05

Újra edzésbe álltak az ETO újdonsült édesanyái

Kézilabda
2026.02.10. 18:34

Meghosszabbította Kristine Breistöl szerződését a Győri Audi ETO

Kézilabda
2026.02.09. 09:05

Simán nyert, és már negyeddöntős a Győr a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.02.07. 19:30

A NEKA legyőzte a Kozármislenyt a női kézi NB I kiesési helyosztóján

Kézilabda
2026.02.07. 17:43
Ezek is érdekelhetik