Dán beállót igazolhat a Győri Audi ETO – sajtóhír

Az oldal kiemelte, hogy a győriek mostanság nehéz időszakot élnek át, mert mint ismert, szombaton 33–28-as vereséget szenvedett a címvédő együttes az Esbjergtől a Bajnokok Ligájában, úgy, hogy a szünetben sokkoló, 21–10 állt az eredményjelzőn. Továbbá nehezítő körülmény Per Johansson vezetőedzőnek, hogy a csapat három beállója jelenleg nem bevethető: Linn Blohm sérüléssel bajlódik, Kari Brattset szülési szabadságon van, Anna Lagerquist pedig még csak lábadozik sérüléséből.

Emiatt sürgősségi megoldás lenne egy beálló szerződtetése, és a klub állítólag azonnali hatállyal szerződtetné a dán válogatott 27 éves játékosát, Ida-Marie Dahlt, aki jelenleg a Sönderjyskében szerepel, és januárban a hónap legjobbjának is megválasztották klubcsapatában.

Az oldal arról is írt, hogy Dahl távozásával hatalmas űrt hagyna maga mögött csapatában, azonban ritkán adódó lehetőség, hogy a világ talán legjobb csapatában folytathassa pályafutását.