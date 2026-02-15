Férfi röplabda Extraliga: dági diadal a Szolnok ellen

A Dág 3:0-ra legyőzte a vendég Szolnok csapatát a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának vasárnapi játéknapján.
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
ALAPSZAKASZ
Swissten Dág KSE - Szolnoki RK-SC SI 3:0 (23, 20, 22)
Később
18.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn
18.00: Prestige Fitness PSE-Fino Kaposvár 1
18.00: DEAC-MAFC
18.30: MEAFC-Peka Bau–Dunaújvárosi KSE
