Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda Extraliga: dági diadal a Szolnok ellen

2026.02.15. 15:37
Fotó: Facebook/Dág KSE Röplabda
Dág röplabda férfi röplabda Extraliga Szolnok röplabda
A Dág 3:0-ra legyőzte a vendég Szolnok csapatát a TippmixPro férfi röplabda Extraliga alapszakaszának vasárnapi játéknapján.

RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
ALAPSZAKASZ
Swissten Dág KSE - Szolnoki RK-SC SI 3:0 (23, 20, 22) 
Később
18.00: TFSE–MÁV Előre Foxconn 
18.00: Prestige Fitness PSE-Fino Kaposvár 1
18.00: DEAC-MAFC 
18.30: MEAFC-Peka Bau–Dunaújvárosi KSE 

 

