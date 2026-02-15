A Békéscsaba emberhátrányban is megnehezítette a Vasas dolgát

LABDARÚGÓ NB II

18. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–VASAS FC 0–1 (0–1)

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 694 néző. Vezette: Antal Péter (Aradi József, Dobos Dávid)

BÉKÉSCSABA: Póser – Major G. (Kóródi, 75.), Kelemen D., Kovács G., Kotula (Szabó B., a szünetben) – Pintér B., Mikló – Ésik (Igricz, 75.), Balla, Zsolnai (Daru, 63.) – Nagy R. (Borsos F., a szünetben). Vezetőedző: Csató Sándor

VASAS: Uram – Girsik A., Pávkocsics (Hidi M. S., 63.), Baráth B., Iyinbor, Doktorics – Rab (Banó-Szabó, 85.), Urblík J. (Hei, 90+1.),– Tóth M. (Horváth R., 63.) , Németh B., Molnár Cs. (Barkóczi Barnabás, 63.). Megbízott edző: Ferenczi István

Gólszerző: Németh B. (20.)

Kiállítva: Pintér B. (36.)

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Az első félidőben nem mertük felvállalni a futásokat, passzokat, a kiállítás után – ami nagyban befolyásolta a mérkőzés eredményét – viszont érdekes módon felbátorodtunk. A második félidőben támadókat becserélve próbáltunk kontrákat vezetni és még szervezettebben játszani és ekkor már jól is játszottunk, éppen ezért nagyon sajnálom, hogy kikaptunk.

Ferenczi István: – Az első félidőben nagyon jól futballoztunk, gólt rúgtunk és a kiállítás után is voltak helyzeteink, de a Békéscsaba jól védekezett. A második félidőben ráültünk az eredményre és azzal, hogy nem tudtuk belőni a második gólt, nehézzé tettük magunknak a mérkőzést.

A lila mezes békéscsabaiak 60 percet emberhátrányban voltak kénytelenek játszani (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)

ÖSSZEFOGLALÓ



Az első tíz percben nem rágták tövig a körmüket izgalmukban a szurkolók, de már ekkor is látszott a különbség a két csapat között. A Vasas többet birtokolta a labdát és a mezőnyfölény a 20. percben Németh Barnabás révén góllá érett. A Békéscsaba csak ritkán jutott el a vendég 16-os közelébe, és erre később még kevesebb esélye nyílt, mert a félidő végén Pintér Bencét kiállította a játékvezető. A vendégek szerették volna biztosabbá tenni a vezetésüket, de a félidő hajrájában Póser Dániel három nagy ziccert is hatástalanított.

Németh Barnabás (92) találata döntötte el a mérkőzést (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)

A második félidőben érthetetlen módon visszavett a tempóból a Vasas. A Békéscsaba emberhátrányban inkább a védekezésre ügyelt, bár Csató Sándor vezetőedző a szünetben támadó szellemű játékosokat küldött pályára. A második 45 percben komoly helyzetet nem láthatott a publikum, bár a Vasas továbbra is aktívabban játszott, de mintha spórolt volna az energiájával. A legfontosabbat, a három pontot így is megszerezte, a csabaiakat pedig az vigasztalhatja, hogy nagyobb vereség nélkül megúszták az egyik éremesélyes ellen. 0–1

Tóth Milán (középen) ünnepli a Vasas gólját (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés! Meglátjuk, mire megy a kiesés ellen küzdő, de tavasszal még veretlen Békéscsaba a KTE elleni rangadó megnyerésével feljutó helyre felugrott Vasas ellen.