Gyász: elhunyt a horvát pólólegenda

Hatvanhét éves korában, február 15-én Dubrovnikban elhunyt a horvát és a jugoszláv vízilabda legendája, Goran Sukno – adta hírül honlapján a Jug Dubrovnik. Korának egyik legkitűnőbb védőjátékosaként a jugoszláv válogatottal az 1984-es Los Angeles-i olimpián aranyérmet szerzett, egy évvel később Európa-bajnoki ezüstöt, majd 1986-ban világbajnoki aranyat nyert a „plávikkal” – ekkor már csapatkapitányként.

Sukno a Jug Dubrovnik játékosaként 1980-ban BEK-győztes lett, a jugoszláv bajnokságot öt alkalommal nyerte meg. Játékospályafutását Olaszországban fejezte be, majd 1994-ben visszatért hazájába, ahol a Jug sportigazgatója lett – ezt a tisztséget majdnem húsz évig, 2012-ig látta el.

Goran Sukno mindkét fia, Ivan és Sandro is vízilabdázó lett, Sandro Sukno a horvát válogatottal 2012-ben olimpiai, 2017-ben világ-, 2010-ben Európa-bajnok lett, jelenleg az olasz Pro Recco vezetőedzője.