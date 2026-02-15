Európai kézilabdaligák: Tóth Rajmond nyolc gólt lőtt

Nyolc gólt lőtt Tóth Rajmond a Cuencában a Ciudad Real ellen 31–30-ra megnyert mérkőzésen, amelynek ő lett a legereményesebb játékosa.
Tóth Rajmond nyolc góllal járult hozzá a Rebi BM Cuenca 31–30-as hazai győzelméhez a BM Caserío Ciudad Real ellen a spanyol férfi kézilabda-bajnokság vasárnapi játéknapján. A liga honlapja szerint a magyar irányító csak egy lövést hibázott és ő volt a mezőny legeredményesebb játékosa.
A junior világbajnok Suba Sára 13 védéssel járult hozzá a TuS Metzingen 36–32-es hazai győzelméhez a sereghajtó SV Union Halle-Neustadt ellen a német női bajnokságban.
Legfrissebb hírek
