NB II: HR-Rent Kozármisleny–Mezőkövesd Zsóry FC

2026.02.15. 13:55
Mindkét csapat veretlen még tavasszal (Archív fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)
NB II NB II 18. forduló élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II Mezőkövesd
A labdarúgó NB II 18. fordulójában a nyolcadik helyen álló Kozármisleny a harmadik Mezőkövesd Zsóryt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
18. FORDULÓ
HR-RENT KOZÁRMISLENY–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 3–0 (2–0)
Kozármisleny, 500 néző. Vezeti: Molnár Attila (Máyer Gábor, Tóth Csaba János)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Horváth D., Vajda R., Turi – Bíró M., Kocsis D. (Gazdag V., 84.), Kozics (Gellér, 71.), Herczeg B. – Zamostny (Zsóri, 75.), Babinszky (Szalka D., 84.), László K. (Bakó, 71.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás
MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz, Csörgő V. (Varjas, 69.), Keresztes B., Hornyák Cs. – Zachán (Csatári, 82.) – Bertus (Gresó, 69.), Lőrinczy (Pintér Á., a szünetben), Vidnyánczky M. – Vörös B. (Merényi, a szünetben), Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél
Gólszerző: Babinszky (12.), Zamostny (26.), Kozics (63. – 11-esből)
 

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés! Meglátjuk, mire megy egymással a tavasszal még veretlen két együttes, a vendég kövesdi gárda ráadásul pontot sem vesztett az előző két fordulóban. 

3

 

 

