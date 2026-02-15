NB II: HR-Rent Kozármisleny–Mezőkövesd Zsóry FC

LABDARÚGÓ NB II

18. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 3–0 (2–0)

Kozármisleny, 500 néző. Vezeti: Molnár Attila (Máyer Gábor, Tóth Csaba János)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Horváth D., Vajda R., Turi – Bíró M., Kocsis D. (Gazdag V., 84.), Kozics (Gellér, 71.), Herczeg B. – Zamostny (Zsóri, 75.), Babinszky (Szalka D., 84.), László K. (Bakó, 71.). Vezetőedző: Czuczi Mátyás

MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz, Csörgő V. (Varjas, 69.), Keresztes B., Hornyák Cs. – Zachán (Csatári, 82.) – Bertus (Gresó, 69.), Lőrinczy (Pintér Á., a szünetben), Vidnyánczky M. – Vörös B. (Merényi, a szünetben), Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Babinszky (12.), Zamostny (26.), Kozics (63. – 11-esből)



PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés! Meglátjuk, mire megy egymással a tavasszal még veretlen két együttes, a vendég kövesdi gárda ráadásul pontot sem vesztett az előző két fordulóban.

