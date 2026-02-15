NB II: Békéscsaba 1912 Előre–Vasas FC

LABDARÚGÓ NB II

18. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–VASAS FC 0–1 (0–1)

Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 694 néző.

Vezeti: Antal Péter (Aradi József, Dobos Dávid)

BÉKÉSCSABA: Póser – Major (Kóródi, 75.), Kelemen, Kovács G., Kotula (Szabó B. a szünetben) – Pintér, Mikló – Ésik (Igricz, 75.) , Balla, Zsolnai (Daru, 63.) – Nagy R. (Borsos, a szünetben) Vezetőedző: Csató Sándor

VASAS: Uram – Girsik A., Pávkocsics (Hidi M., 63.) , Baráth B., Iyinbor, Doktorics – Rab (Banó-Szabó, 85.), Urblík J.,– Tóth M. (Horváth R., 63.) , Németh B., Molnár Cs. (Barkóczi, 63.) Mb.edző: Ferenczi István

Gólszerző: Németh B. (20.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés! Meglátjuk, mire megy a kiesés ellen küzdő, de tavasszal még veretlen Békéscsaba a KTE elleni rangadó megnyerésével feljutó helyre felugrott Vasas ellen.

Békéscsaba-Vasas (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)

Fotó: Somogyi Daniel