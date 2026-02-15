NB II: Aqvital FC Csákvár–Videoton FC Fehérvár

-LABDARÚGÓ NB II

18. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 1–3 (1–3)

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 500 néző. Vezeti: Móri Tamás (Halmai Kristóf, Dobos Dominik)

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Dencinger, Radics – Somfalvi, Szabó B., Haragos – Bányai. Vezetőedző: Tóth Balázs

VIDEOTON: Nagy G. – Virágh, – Kocsis G., Spandler – Kovács K., Murka, Somogyi, Bedi, Zsótér – Haraszti, Németh D. Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Szabó B. (1-0) az 5., Németh D. (1-1) a 10., Németh D. (1-2) a 37., Bedi (1-3) a 42. percben

