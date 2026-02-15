Nemzeti Sportrádió

NB II: Aqvital FC Csákvár–Videoton FC Fehérvár

GELEI JÓZSEFGELEI JÓZSEF
2026.02.15. 14:43
null
Csákvár archív (Fotó: vidi.hu)
Címkék
Csákvár NB II Videoton FC Fehérvár NB II 18. forduló élő közvetítés labdarúgó NB II Videoton
A labdarúgó NB II 18. fordulójában az 5. helyen álló Csákvár a 12. helyezett Videotont fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

 -LABDARÚGÓ NB II
18. FORDULÓ
AQVITAL FC CSÁKVÁR–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 1–3 (1–3)
Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 500 néző. Vezeti: Móri Tamás (Halmai Kristóf, Dobos Dominik)
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Dencinger, Radics – Somfalvi, Szabó B., Haragos – Bányai. Vezetőedző: Tóth Balázs
VIDEOTON: Nagy G. – Virágh, – Kocsis G., Spandler – Kovács K., Murka, Somogyi, Bedi, Zsótér – Haraszti, Németh D. Vezetőedző: Pető Tamás
Gólszerző: Szabó B. (1-0) az 5., Németh D. (1-1) a 10., Németh D. (1-2) a 37., Bedi (1-3) a 42. percben

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés! Meglátjuk, mire megy az előző három bajnokiját döntetlent játszó, hét meccse veretlen Csákvár az előző körben öt nyeretlen mérkőzés után újra győzelmet arató Videoton ellen.

 

Csákvár NB II Videoton FC Fehérvár NB II 18. forduló élő közvetítés labdarúgó NB II Videoton
Legfrissebb hírek

NB II: FC Ajka–Budafoki MTE

Labdarúgó NB II
59 perce

NB II: Kecskeméti TE–BVSC-Zugló

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: HR-Rent Kozármisleny–Mezőkövesd Zsóry FC

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: előnyben a Vasas; gól- és emberhátrányban a Szeged – ÉLŐ eredménykövető!

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Tiszakécskei LC–Soroksár SC

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: Békéscsaba 1912 Előre–Vasas FC

Labdarúgó NB II
2 órája

NB II: Karcagi SC–Szeged-Csanád GA

Labdarúgó NB II
2 órája

Windecker az elején tizenegyest hibázott, a DVTK a bajnokságban is nyerni tudott Pakson

Labdarúgó NB I
18 órája
Ezek is érdekelhetik