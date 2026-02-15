NB II: Aqvital FC Csákvár–Videoton FC Fehérvár
-LABDARÚGÓ NB II
18. FORDULÓ
AQVITAL FC CSÁKVÁR–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 1–3 (1–3)
Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 500 néző. Vezeti: Móri Tamás (Halmai Kristóf, Dobos Dominik)
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Dencinger, Radics – Somfalvi, Szabó B., Haragos – Bányai. Vezetőedző: Tóth Balázs
VIDEOTON: Nagy G. – Virágh, – Kocsis G., Spandler – Kovács K., Murka, Somogyi, Bedi, Zsótér – Haraszti, Németh D. Vezetőedző: Pető Tamás
Gólszerző: Szabó B. (1-0) az 5., Németh D. (1-1) a 10., Németh D. (1-2) a 37., Bedi (1-3) a 42. percben
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés! Meglátjuk, mire megy az előző három bajnokiját döntetlent játszó, hét meccse veretlen Csákvár az előző körben öt nyeretlen mérkőzés után újra győzelmet arató Videoton ellen.