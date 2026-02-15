Női kosár NB I: idegenben győzött a Szekszárd és a Cegléd

NŐI KOSÁRLABDA NB I

20. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

BKG-PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS–VBW CEKK CEGLÉD 64–80 (7–27, 12–19, 22–20, 23–14)

Szigetszentmiklós, 200 néző. V: Makrai, Szőts, Nagy Zs.

SZIGETSZENTMIKLÓS: TENYÉR 6, Hévízi, Zsámár L. 2, SAKEVICIUTE 20/3, THURMAN 12/3. Csere: Katona Sz. 2, Kiss L., Biszak 6, Szeitl 2, Vincze N. 3/3, Csoma 11/3. Edző: Horváth Richárd

CEGLÉD: K. WALKER 18, Szoboszlai M., Zsámár P. 6, BICKLE 21/12, SZERELEM-KOBOLÁK 10. Csere: ALBERT 11/3, FARKAS P. 14/6, Felső, Király A., Viszmeg. Edző: Földi Attila

Az eredmény alakulása. 5. perc: 5–9. 9. p.: 5–24. 13. p.: 9–37. 18. p.: 15–44. 22. p.: 21–53. 27. p.: 34–64. 32. p.: 45–67. 35. p.: 54–76. 38. p.: 61–80. Kipontozódott: Felső (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Horváth Richárd: – Szép és intenzív csapatkosárlabdával nyerte meg már az első félidőben a mérkőzést a Cegléd. A második félidőre felvettük a kesztyűt, de ez már kevés volt. Szeretném megköszönni az összes szurkolónak a buzdítást mind a két oldalon. Annyi kérésem van feléjük, hogy kicsit sportszerűbben tegyék. Mi sem mindig értünk egyet a játékvezetőkkel, de ők értünk vannak. Minél nagyobb nyomást helyezünk rájuk, annál nehezebb a dolguk.

Földi Attila: – Huszonöt percig elégedett voltam a játékkal, utána egy kicsit kabarévá nőtte ki magát részünkről a mérkőzés. Nyilván nehéz úgy játszani, hogy a lányok már látták, eldőlt a találkozó. Nem könnyű ugyanúgy fókuszálni, sokat is cseréltünk, úgyhogy ekkor már némileg megváltozott a játék képe. A többivel természetesen elégedett vagyok. Meglepően jól játszottunk Barnai Judie nélkül is. Nagyon sajnálom, hogy szombaton a többi mérkőzés úgy alakult, hogy nem kacsingathatunk felfelé.

Tudósított: SZABÓ CSABA

DÁVID KORNÉL KA–TARR KSC SZEKSZÁRD 66–94 (18–22, 24–19, 8–34, 16–19)

Székesfehérvár, 100 néző. V: Gruber, Lengyel, Nepp

DKKA: DEANS 21/9, Papp L. 1, Madár K. 6, SALAMON 13/3, Laufer 10. Csere: Dávid M. 10/6, Szűcs L., Küllős 3, Ehmann 2. Edző: Gáll Tamás

SZEKSZÁRD: DOMBAI 25/18, Baa, Theodoreán 6/6, GAKDENG 21, Szücs G. 7/3. Csere: KARLEN 21, NYÁRI 14/12, Hencsik, Pomsár. Edző: Magyar Bianka

Az eredmény alakulása. 3. perc: 10–4. 5. p.: 12–10. 8. p.: 14–15. 12. p.: 23–27. 15. p.: 33–32. 18. p.: 37–36. 22. p.: 42–49. 25. p.: 44–56. 28. p.: 46–64. 32. p.: 51–77. 35. p.: 57–79. 38. p.: 65–89

Kipontozódott: Salamon (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Gáll Tamás: – Egy jó és egy vállalhatatlan félidőt játszottunk. Ezzel a különbséggel is teljesen megérdemelten nyert a Szekszárd, nem a második félidőben nyújtott teljesítményt kell példának venni…

Magyar Bianka: – Nagyon boldog vagyok és büszke a lányokra, hiszen nem vagyunk egyszerű helyzetben, de minden nehézséget félretettünk, és a félidő után szinte tökéletes harmadik és negyedik negyedet játszottunk. A nagyszünet után fokozatot váltottunk, szigorítottunk a védekezésünkön, ezt helyeztük előtérbe, és ezzel tudtuk megnyerni a mérkőzést.

Tudósított: KÁLDOR ANDRÁS

Szombaton játszották

ELTE BEAC–TFSE 80–70

Csata–Vasas 84–69

DVTK–NKA Univ. Pécs 68–58

Sopron–Győr 96–56