Női kosár NB I: idegenben győzött a Szekszárd és a Cegléd

K. Zs.K. Zs.
2026.02.15. 19:57
Dombai Réka (kék mezben) 25 pontot szerzett a szekszárdi csapatban (Fotó: DKKA/Schwanner Róbert )
Szekszárd női kosárlabda NB I Szigetszentmiklós
Két mérkőzés, két vendégsiker a női kosárlabda NB I 20. fordulójának vasárnapi játéknapján: a Szekszárd a Dávid Kornél Akadémia otthonában (94–66), a Cegléd Szigetszentmiklóson győzött (80–64).

NŐI KOSÁRLABDA NB I
20. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
BKG-PRIMA SZIGETSZENTMIKLÓS–VBW CEKK CEGLÉD 64–80 (7–27, 12–19, 22–20, 23–14)
Szigetszentmiklós, 200 néző. V: Makrai, Szőts, Nagy Zs. 
SZIGETSZENTMIKLÓS: TENYÉR 6, Hévízi, Zsámár L. 2, SAKEVICIUTE 20/3, THURMAN 12/3. Csere: Katona Sz. 2, Kiss L., Biszak 6, Szeitl 2, Vincze N. 3/3, Csoma 11/3. Edző: Horváth Richárd
CEGLÉD: K. WALKER 18, Szoboszlai M., Zsámár P. 6, BICKLE 21/12, SZERELEM-KOBOLÁK 10. Csere: ALBERT 11/3, FARKAS P. 14/6, Felső, Király A., Viszmeg. Edző: Földi Attila
Az eredmény alakulása. 5. perc: 5–9. 9. p.: 5–24. 13. p.: 9–37. 18. p.: 15–44. 22. p.: 21–53. 27. p.: 34–64. 32. p.: 45–67. 35. p.: 54–76. 38. p.: 61–80. Kipontozódott: Felső (40. p.)
MESTERMÉRLEG
Horváth Richárd: – Szép és intenzív csapatkosárlabdával nyerte meg már az első félidőben a mérkőzést a Cegléd. A második félidőre felvettük a kesztyűt, de ez már kevés volt. Szeretném megköszönni az összes szurkolónak a buzdítást mind a két oldalon. Annyi kérésem van feléjük, hogy kicsit sportszerűbben tegyék. Mi sem mindig értünk egyet a játékvezetőkkel, de ők értünk vannak. Minél nagyobb nyomást helyezünk rájuk, annál nehezebb a dolguk.
Földi Attila: – Huszonöt percig elégedett voltam a játékkal, utána egy kicsit kabarévá nőtte ki magát részünkről a mérkőzés. Nyilván nehéz úgy játszani, hogy a lányok már látták, eldőlt a találkozó. Nem könnyű ugyanúgy fókuszálni, sokat is cseréltünk, úgyhogy ekkor már némileg megváltozott a játék képe. A többivel természetesen elégedett vagyok. Meglepően jól játszottunk Barnai Judie nélkül is. Nagyon sajnálom, hogy szombaton a többi mérkőzés úgy alakult, hogy nem kacsingathatunk felfelé.
Tudósított: SZABÓ CSABA

DÁVID KORNÉL KA–TARR KSC SZEKSZÁRD 66–94 (18–22, 24–19, 8–34, 16–19)
Székesfehérvár, 100 néző. V: Gruber, Lengyel, Nepp
DKKA: DEANS 21/9, Papp L. 1, Madár K. 6, SALAMON 13/3, Laufer 10. Csere: Dávid M. 10/6, Szűcs L., Küllős 3, Ehmann 2. Edző: Gáll Tamás
SZEKSZÁRD: DOMBAI 25/18, Baa, Theodoreán 6/6, GAKDENG 21, Szücs G. 7/3. Csere: KARLEN 21, NYÁRI 14/12, Hencsik, Pomsár. Edző: Magyar Bianka
Az eredmény alakulása. 3. perc: 10–4. 5. p.: 12–10. 8. p.: 14–15. 12. p.: 23–27. 15. p.: 33–32. 18. p.: 37–36. 22. p.: 42–49. 25. p.: 44–56. 28. p.: 46–64. 32. p.: 51–77. 35. p.: 57–79. 38. p.: 65–89
Kipontozódott: Salamon (40. p.)
MESTERMÉRLEG
Gáll Tamás: – Egy jó és egy vállalhatatlan félidőt játszottunk. Ezzel a különbséggel is teljesen megérdemelten nyert a Szekszárd, nem a második félidőben nyújtott teljesítményt kell példának venni…
Magyar Bianka: – Nagyon boldog vagyok és büszke a lányokra, hiszen nem vagyunk egyszerű helyzetben, de minden nehézséget félretettünk, és a félidő után szinte tökéletes harmadik és negyedik negyedet játszottunk. A nagyszünet után fokozatot váltottunk, szigorítottunk a védekezésünkön, ezt helyeztük előtérbe, és ezzel tudtuk megnyerni a mérkőzést.
Tudósított: KÁLDOR ANDRÁS

Szombaton játszották
ELTE BEAC–TFSE 80–70
Csata–Vasas 84–69
DVTK–NKA Univ. Pécs 68–58
Sopron–Győr 96–56

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA      
  1. DVTK

20

19

1

1720–1145

0.975 

39 

  2. Pécs

20

19

1

1722–1205

0.975 

39 

  3. Sopron

20

17

3

1739–1239

0.925 

37 

  4. Szekszárd

20

14

6

1661–1408

0.850 

34 

  5. TFSE

20

12

8

1465–1409

0.800 

32 

  6. Csata

20

9

11

1428–1417

0.725 

29 

  7. Vasas

20

8

12

1309–1456

0.700 

28 

  8. BEAC

20

8

12

1333–1492

0.700 

28 

  9. Cegléd

20

5

15

1266–1558

0.625 

25 

10. Dávid Kornél KA

20

4

16

1457–1836

0.600 

24 

11. Győr

20

3

17

1365–1717

0.575 

23 

12. Szigetszentmiklós

20

2

18

1222–1805

0.550 

22 

 

 

