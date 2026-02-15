Meglepetés Kecskeméten: a BVSC elvitte a pontokat

LABDARÚGÓ NB II

18. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–BVSC-ZUGLÓ 0–2 (0–1)

Kecskemét, Széktói Stadion, 763 néző. Vezette: Iványi Gábor (Szabó Dániel, Punyi Gyula)

KTE: Varga B. – Szűcs Sz., Belényesi, Szabó A. – Győrfi (Bolgár, 73.), Haris (Derekas, a szünetben), Kovács B. (Bocskay, 83.), Eördögh – Szabó B. (Bolyki, 73.), Nistor (Czékus, a szünetben) – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián

BVSC: Petroff – Babós, Vinícius, Lehoczky, Király Á. – Törőcsik (Ominger, 75.), Katona M., Csernik – Dénes A. (Benkő-Bíró, 88.), Bacsa P. (Farkas B., 88.), Horváth Sz. (Bliznyuk, 66.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Dénes (21.), Farkas B. (90+2.)

Kiállítva: Szűcs Sz. (79.)

Kétszer rezdült meg a KTE hálója (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló FC)

ÖSSZEFOGLALÓ

Eseménytelenül indult a találkozó, a BVSC szervezetten visszaállt, a KTE pedig nem találta a fogást a fővárosiakon. A 21. percben aztán a semmiből a BVSC talált be, Dénes Adrián kapott labdát a bal oldalon, majd egy csel után a hosszúba lőtt. A KTE játékában nem volt erő, Petroff kapusnak az első félidőben nem is kellett védenie.

Dénes Adrián szerezte az első gólt (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló FC)

Cserékkel próbált frissíteni a szünetben Tímár Krisztián, de továbbra sem tudta feltörni a reteszt a Kecskemét, mely a hajrában Szűcs Szilárd kiállítása miatt meg is fogyatkozott. A hajrában kis szerencséjük is volt a zuglóiaknak, amikor Szabó Alex fejesét követően a gólvonalról sikerült menteni, egy perccel később pedig egy kontra végén a csereként pályára lépő Farkas Balázs lezárta a meccset, kialakítva a végeredményt. 0–2

Pont nélkül maradt a Kecskemét (Fotó: Réti Attila/KTE)

PERCRŐL PERCRE

