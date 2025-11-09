NB II: három góllal nyert a Vasas; hazai pályán botlott a Honvéd, a Vidi otthon kapott ki a BVSC-től

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–VASAS FC 0–3 (0–3) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, BMTE Sporttelep, 700 néző. Vezette: Katona Balázs (Horváth Zoltán, Máyer Gábor)

BUDAFOK: Ecseri – Bukta, Fekete M., Horgosi, Posztobányi, Lapu – Varga B. (Selyem, 73.), Németh M. (Kazmouz, 61.), Stumpf (Herczeg B., 80.) – Vasvári (Kovács D., 61.), Hajdú R. (Rehó, 73.). Vezetőedző: Mészöly Géza

VASAS: Uram – Girsik A., Hej, Otigba, Doktorics – Sztojka (Rab B., 71.), Hidi M. S., Urblík J. (Hős, a szünetben) – Molnár Cs. (Radó, 80.), Németh B. (Horváth R., 80.), Tóth M. (Barkóczi B., 58.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Németh B. (0–1) a 17., Tóth M. (11-esből, 0–2) a 28., Németh B. (0–3) a 45+1. percben

MESTERMÉRLEG

Mészöly Géza: – Hibáinkat a Vasas azonnal kihasználta, sajnos ebből volt három is. Mi is hibára tudtuk késztetni többször is ellenfelünket, de ezeket sajnos nem tudtuk kihasználni. Lélektanilag jól jött volna, ha nem kerülünk háromgólos hátrányba a szünetig. A második félidőre stabilizáltuk a csapatot, a Vasas nem is igen tudott helyzetbe kerülni, persze lehet, hogy már nem is feltétlenül akart. Több fiatal játékosnak is lehetőséget tudtunk adni ezen a meccsen, öten is pályán voltak a második félidőben.

Erős Gábor: – Elsősorban gratulálok a csapatnak, úgy gondolom, stabil teljesítményt nyújtottunk. Az első félidőben három gólt szereztünk, így a szünet után több fiatalnak is lehetőséget tudtunk adni. Örülök, hogy sorozatban a hatodik bajnokinkon nem kaptunk gólt. A hazaiaknak is megvoltak a helyzeteik, de összességében megérdemelt győzelmet arattunk. Büszke vagyok a fiúkra, nagyon jó szériában vagyunk, ha így folytatjuk, akkor a szezon végén elérhetjük a céljainkat! Köszönjük a szurkolóinknak, hogy ennyien elkísérték a csapatot és az első perctől kezdve buzdítottak minket.

BUDAPEST HONVÉD FC–SZEGED-CSANÁD GA 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Bozsik Aréna, 3980 néző. Vezette: Kovács Imre (Bornemissza Norbert, Becséri Gergely)

HONVÉD: Tujvel – Szabó A., Baki, Csontos D. – Ujváry (Schön B., 83.), Sigér Á. (Pauljevics, 83.), Somogyi, Hangya – Zuigeber (Pinte, 68.), Kántor K. (Hetei, 89.), Gyurcsó (Medgyes Z., 69.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

SZEGED: Veszelinov – Szilágyi Z., Pejovics, Tóth B. – Sándor M., Márkvárt (Vágó L., 59.), Rabatin, Kalmár O. (Kurdics, 76.) – Miskolczi (Kun Á., 88.), Suljic (Holman, 59.) – Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán

MESTERMÉRLEG

Feczkó Tamás: – Jól kezdtük a meccset, az első félidőben sok átmenet volt a játékunkban, de hiányzott a minőségi labdabirtoklás, ennek ellenére négy nagy ziccert kialakítottunk, viszont a vendégeknek is akadt kettő. Ahhoz, hogy a második félidőben is dominálni tudjunk, szerkezetet módosítottunk, de ez nem vált be, és el kell ismerni, hogy reális eredmény született.

Aczél Zoltán: – Az első öt-tíz percben nem értettem a csapatot, mert tudtuk, hogy a Honvéd az elejétől fogva nyomást helyez majd ránk, ehhez képest viszont alig passzoltunk egymáshoz… Ez a zavar gólszerzési lehetőségeket hozott nekik, de ezeket megúsztuk, aztán talpra álltunk, komoly helyzeteket alakítottunk ki, és akár előnnyel is fordulhattunk volna. A szünet után gyűrtük egymást, és bár ekkor már többet birtokoltuk a labdát, gólt nem tudtunk szerezni. Kis hiányérzetem van, ennek ellenére tovább tapadunk az élbolyra.

AQVITAL FC CSÁKVÁR–MEZŐKÖVESD ZSÓRY 2–1 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezette: Móri Tamás (Huszár Balázs, Király Zsolt)

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum Á., Helembai – Farkas A., Radics, Magyar Zs. – Ominger B. (Fejős, 65.), Baracskai (Simon A., a szünetben; Karacs, 88.), Mondovics (Szabó B., 88.). Vezetőedző: Tóth Balázs

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas, Keresztes B., Ternován (Vajda S., 66.) – Csatári (Zachán, 73.) – Pintér Á. (Gresó, 82.), Vidnyánszky M., Bertus (Lőrinczy, 66.), Vörös B. (Kovalenko, 82.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Szalai J. (11-esből, 0–1) a 11., Radics (1–1) a 38., Pál B. (2–1) a 64. percben

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Jól kezdtünk, ám a semmiből kaptunk egy véleményes tizenegyest, és hátrányba kerültünk. Volt egy kis zavar, de gyorsan rendeztük a sorainkat, és még a szünet előtt egyenlítettünk. A második félidőben már végig mi domináltunk, letámadásunk eredményesnek bizonyult és egy rögzített helyzetből sikerült megnyernünk a találkozót. Külön kiemelném Pál Barnát és Umathum Ádámot, akik az elmúlt időszakban rengeteg meccset játszottak – bajnoki, Ifjúsági Liga-, korosztályos válogatott találkozók –, és végig remek teljesítményt nyújtottak.

Csertői Aurél: – A Csákvár kétszer rúgott, pontosabban fejelt kapura, és két gólt szerzett. Ilyen gyermeteg hibákat nem szabad elkövetni...

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–TISZAKÉCSKEI LC 0–3 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 530 néző. Vezette: Takács Ákos (Szabó Dániel, Dobos Dávid)

BÉKÉSCSABA: Takács J. – Kuzma (Ésik, a szünetben), Csató M., Kovács G., Kotula M. (Mikló, a szünetben) – Szabó B., Zsolnai R., Harsányi I. (Hodonicki, a szünetben), Balla – Borsos F., Daru (Kóródi, 51.). Vezetőedző: Csató Sándor

TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Varga J., Visinka, Grünvald – Bódi Á. (Burdika, 90.), Szekér Á. – Horváth E. (Géringer, 77.), Zámbó M. (Vukk, 77.), Pataki B. – M. Ramos (Takács T., 81.). Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Szekér Á. (0–1) a 33., M. Ramos (0–2) az 50., Varga J. (0–3) a 88. percben

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Nagyon gyengén játszottunk, értékelhetetlen teljesítményt nyújtottunk. Pontatlanok voltunk, kapkodtunk, lassan járattuk körbe a labdákat, nem tudtunk helyzeteket kialakítani. A szünet után megpróbáltunk frissíteni, de a második gól nagyon rosszkor jött. Ezután volt egy tizenegyesgyanús helyzet, ami fordulópontot hozhatott volna. Összességében: jobb volt az ellenfél.

Pintér Csaba: – Végig kontroll alatt tartottuk a mérkőzést. Jó időben szereztük a gólokat és meggyőző győzelmet arattunk. Ha az osztály legjobb pontrúgója nálad van, akkor azt ki kell használni.

KECSKEMÉTI TE–HR-RENT KOZÁRMISLENY 3–0 (3–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kecskemét, Széktói Stadion, 1184 néző. Vezette: Sipos Tamás (Szalai Dániel, Ring Kevin)

KTE: Varga B. – Szabó A. (Bocskay, 90+1.), Belényesi, Debreceni Á. – Győrfi, Haris, Kovács B., Bolgár (Farkas B., 80.) – Merényi (Czékus, 63.), Banó-Szabó (Beke P., 63.) – Pálinkás (Eördögh, 80.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

KOZÁRMISLENY: Lékai – Nahirnij (Szalka, 73.), Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics (Kócs-Washburn, 63.), Kocsis D. (Gazdag V., 73.) – Babinszky (Dóra, 63.), Bakó, Máté Cs. – Zamostny (Pesti, 15.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Banó-Szabó (1–0) a 3., Pálinkás (2–0) a 37., Pálinkás (3–0) a 43. percben

MESTERMÉRLEG

Tímár Krisztián: – Csak amiatt maradt bennem némi hiányérzet, hogy a második félidőben már nem tudtuk gólokra váltani a helyzeteinket. Ezen a meccsen mindegyik játékosunk jelesre vizsgázott.

Pinezits Máté: – Veretlenségi szériából érkeztünk Kecskemétre, ami megsüvegelendő. Most viszont megvertük saját magunkat. Pozitívum, hogy a második félidőben volt tartása a csapatnak.

FC AJKA–SOROKSÁR SC 2–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Ajka, Városi Sportcentrum, 500 néző. Vezette: Szigetvári Márk (Ország Péter, Kulman Tamás)

AJKA: Horváth D. – Kovács N., Tar, Kenderes, Garai – Csörnyei (Bacsa B., a szünetben), Tóth G. – Cipf (Csizmadia Z., 83.), Sejben (Lakatos M., 83.), Doncsecz (Herjeczki, 59.) – Csóka D. (Kirchner, 90+4.). Vezetőedző: Csábi József

SOROKSÁR: Holczer – Lukács D., Lakatos Cs., Könczey, Horváth K. – Németh E. (Gágyor, 77.), Köböl – Gálfi (Csemer, 90+2.), Bagi (Gólik, 66.), Kundrák (Tóth G., 77.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

Gólszerző: Tar (1–0) a 26., Cipf (2–0) a 73., Gálfi (2–1) a 81. percben

MESTERMÉRLEG

Csábi József: – Nagyon vártuk már ezt a sikert, de nem vagyunk még kint a vízből, sok munka vár ránk. Az elmúlt meccseken is többet érdemeltünk volna, de nem sikerült pontokat szereznünk, pedig ez a legfontosabb. Ma egy kiegyenlített meccset láttam, melyen sokat tettünk a győzelemért és sok energiát mozgósítottunk. A meccstervet némileg borította egy kényszerű csere, de megérdemelt győzelmet arattunk. Nem dőlhetünk hátra, van még két nagyon fontos meccs, amin arra törekszünk, hogy egy nyugodt tavasz elé nézhessünk.

Lipcsei Péter: – A második félidő alapján nem érdemeltünk vereséget. Az elsőben viszont egy szögletből kaptunk gólt, amit meg kell majd nézni, hogy bent volt-e. Ezután kértem a srácokat, hogy hozzunk jó döntéseket az ellenfél térfelén, de ez sajnos ma nem így alakult, ezért nem is tudtunk már a végén egyenlíteni.

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–BVSC-ZUGLÓ 0–1 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 1986 néző. Vezette: Iványi Gábor (Topálszki Szabin, Dobos Dominik)

VIDEOTON: Nagy G. – Kojnok (Bobál G., 78.), Papp M. (Kálnoki-Kis Zs., 70.), Spandler – Simut, Kocsis G., Horváth T. (Kecskés M., 57.) – Kocsis B. (Bedi, 57.), Zsótér – Tóth L. M. (Németh D., 57.), Bertók. Vezetőedző: Boér Gábor

BVSC: Petroff – Sarkadi (Bliznyuk, 81.), Benkő-Bíró, Vinícius, Király Á., Dénes A. (Csernik, 76.) – Tóth K. – Palincsár, Székely K. (Hesz, 61.) – Pekár L., Bacsa P. (Farkas B., 76.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: Bacsa P. (0–1) a 37. percben

MESTERMÉRLEG

Boér Gábor: – A tizenegyesig kimaradt két nagy helyzetünk, majd a kapott gól után egy új mérkőzés vette kezdetét. A csapatnál olyan szintű az önbizalomvesztés, hogy a játékosok nem képesek helyzeteket kidolgozni. Pedig fel kell tudni dolgozni a kritikát, ez nem sikerült, és kijöttek a technikai hibák is. Hiányoltam a szenvedélyt.

Dragan Vukmir: – Mindig jó nyerni! Szerencsénkre a fehérvári tizenegyes kimaradt. Fontos ez a három pont, nagyon meg kell becsülnünk.

SZENTLŐRINC–KARCAGI SC 1–1 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 470 néző. Vezette: Jakab Árpád (Mohos Milán, Sinkovicz Dániel)

SZENTLŐRINC: Kostyák – Czérna (Milovanovics, 75.), Szivacski, Poór, Kiss-Szemán – Szolgai (Kesztyűs M., 84.), Nyári – Sámson (Herczeg, 75.), Rac, Nagy R. (Dinnyés, 68.) – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Visinka Ede

KARCAG: Engedi – Kovaloszki, Szekszárdi T., Fazekas L. – Vida M. (Györgye, 72.), Sain, Szűcs K., Pap Zs. (Hornyák, 50.) – Girsik Á. (Kohut, 72.), Székely D., László D. (Sághy, 90+1.). Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Kiss-Szemán (1–0) a 47., László D. (1–1) az 57. percben

Kiállítva: Nyári a 65., Rac a 66. percben

MESTERMÉRLEG

Visinka Ede: – Miután megszereztük a vezetést, jól kezdett alakulni a meccs a számunkra, de azt követően jött a két kiállítás. Hősies harcban szereztük meg a nekünk nagyon értékes bajnoki pontot.

Varga Attila: – Dühös, mérges vagyok, keresem a szavakat, mert nem szeretnék illetlen dolgot mondani, de a tíz mezőnyjátékos nyolc elleni játékát nemigen tudtuk megoldani. A hazaiak így mindenképpen rászolgáltak az egy pontra.