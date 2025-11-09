Nemzeti Sportrádió

Kettős emberhátrányban is megtartott egy pontot a Lőrinc

KVANDUK BENCEKVANDUK BENCE
Vágólapra másolva!
2025.11.09. 12:44
null
Szentlőrinc-Karcag (Fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc SE)
Címkék
Szentlőrinc NB II Karcagi SC NB II 13. forduló Karcag labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 13. fordulójában az edzőváltáson átesett Szentlőrinc szeretett volna irányítani a Karcag ellen, s ez 55 percen keresztül sikerült is neki, sőt, a vezetést is megszerezte, azonban az 57. percet követően minden összedőlni látszott. Előbb egyenlített a Karcag, majd két játékossal is megfogyatkoztak a hazaiak, mégis egy pontot otthon tartottak.

 

LABDARÚGÓ NB II
13. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–KARCAGI SC 1–1 (0–0)
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 470 néző. Vezette: Jakab Árpád (Mohos Milán, Sinkovicz Dániel)
SZENTLŐRINC: Kostyák – Czérna (Milovanovics, 75.), Szivacski, Poór, Kiss-Szemán – Szolgai (Kesztyűs, 84.), Nyári – Samson (Herczeg, 75.), Rac, Nagy R. (Dinnyés, 68.) – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Visinka Ede
KARCAG: Engedi – Kovaloszki, Szekszárdi, Fazekas – Vida M. (Györgye, 72.), Sain, Szűcs K., Pap Zs. (Hornyák, 50.) – Girsik Á. (Kohut, 72.), Székely D., László D. (Sághy, 90+1.). Vezetőedző: Varga Attila
Gólszerző: Kiss-Szemán (47.), ill. László D. (57.)
Kiállítva: Nyári (65.), Rac (66.)

ÖSSZEFOGLALÓ 

Visinka Ede látható változtatásokat hozott már első meccsén a Szentlőrinc játékába, s ez nem csak a névsorban jött ki. A piros-feketék türelmesebben járatták a labdát, ugyanakkor nem igazán tudták megkerülni a Karcag védelmi vonalát, míg a vendégek egy-egy kontrával igyekeztek enyhíteni a rájuk nehezedő nyomáson. Az első félidőben így meddő mezőnyfölényben volt a hazai gárda.

A fordulást követően gyorsan megtört a jég. Egy bal oldali Nagy Richárd szögletre a hosszún Kiss-Szemán érkezett, s felugrás nélkül fejeld Engedi kapujába. Nem tartott azonban sokáig a hazai öröm. Tíz perccel később a vendégek bal oldali szöglete jött be hasonlóan jól, s László Dávid zavartalanul fejelt a Szentlőrinc kapujába.

A gólváltást követően úgy tűnt, ismét a Szentlőrinc kerülhet fölénybe, de aztán a 64. percben Nyári kapta meg második sárgáját, majd Racak azonnal villant a piros nem sokkal később. A kettős emberhátrány hatására nem tehetett mást a piros-fekete együttes, minthogy védi az ikszet, s ezt meg is tette sokszor önfeláldozó közbelépésekkel.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjünk kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a héten edzőtváltó, utolsó előtti, 15. helyen álló Szentlőrinc, az ötödik helyen álló, remeklő újonc Karcag ellen.

 
 

 

 

 

Szentlőrinc NB II Karcagi SC NB II 13. forduló Karcag labdarúgó NB II
Legfrissebb hírek

Egy félidő alatt eldőlt: a Vasas három góllal győzött Budafokon

Labdarúgó NB II
19 perce

NB II: Videoton FC Fehérvár–BVSC-Zugló

Labdarúgó NB II
23 perce

NB II: három góllal nyert a Vasas Budafokon, kettős emberhátrányban ikszelt a Szentlőrinc – élő eredménykövető a 13. forduló mérkőzéseiről!

Labdarúgó NB II
2 órája

Vidi-jövő: évi egymilliárd forintos garancia kell!

Labdarúgó NB II
2025.11.06. 17:31

Megvan Waltner utódja az NB II-es Szentlőrincnél – hivatalos

Labdarúgó NB II
2025.11.05. 15:46

A jubiláló Hidi M. Sándor a Vasas motorja

Labdarúgó NB II
2025.11.05. 09:01

Edzőváltás Szentlőrincen, Waltner Róbert távozik az NB II-es csapattól – hivatalos

Labdarúgó NB II
2025.11.04. 15:40

Sorozatban ötödik bajnokiján maradt érintetlen a Vidit két góllal legyőző Vasas kapuja

Labdarúgó NB II
2025.11.03. 21:54
Ezek is érdekelhetik