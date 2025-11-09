Kettős emberhátrányban is megtartott egy pontot a Lőrinc

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–KARCAGI SC 1–1 (0–0)

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 470 néző. Vezette: Jakab Árpád (Mohos Milán, Sinkovicz Dániel)

SZENTLŐRINC: Kostyák – Czérna (Milovanovics, 75.), Szivacski, Poór, Kiss-Szemán – Szolgai (Kesztyűs, 84.), Nyári – Samson (Herczeg, 75.), Rac, Nagy R. (Dinnyés, 68.) – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Visinka Ede

KARCAG: Engedi – Kovaloszki, Szekszárdi, Fazekas – Vida M. (Györgye, 72.), Sain, Szűcs K., Pap Zs. (Hornyák, 50.) – Girsik Á. (Kohut, 72.), Székely D., László D. (Sághy, 90+1.). Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Kiss-Szemán (47.), ill. László D. (57.)

Kiállítva: Nyári (65.), Rac (66.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Visinka Ede látható változtatásokat hozott már első meccsén a Szentlőrinc játékába, s ez nem csak a névsorban jött ki. A piros-feketék türelmesebben járatták a labdát, ugyanakkor nem igazán tudták megkerülni a Karcag védelmi vonalát, míg a vendégek egy-egy kontrával igyekeztek enyhíteni a rájuk nehezedő nyomáson. Az első félidőben így meddő mezőnyfölényben volt a hazai gárda.

A fordulást követően gyorsan megtört a jég. Egy bal oldali Nagy Richárd szögletre a hosszún Kiss-Szemán érkezett, s felugrás nélkül fejeld Engedi kapujába. Nem tartott azonban sokáig a hazai öröm. Tíz perccel később a vendégek bal oldali szöglete jött be hasonlóan jól, s László Dávid zavartalanul fejelt a Szentlőrinc kapujába.

A gólváltást követően úgy tűnt, ismét a Szentlőrinc kerülhet fölénybe, de aztán a 64. percben Nyári kapta meg második sárgáját, majd Racak azonnal villant a piros nem sokkal később. A kettős emberhátrány hatására nem tehetett mást a piros-fekete együttes, minthogy védi az ikszet, s ezt meg is tette sokszor önfeláldozó közbelépésekkel.

Köszöntjünk kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a héten edzőtváltó, utolsó előtti, 15. helyen álló Szentlőrinc, az ötödik helyen álló, remeklő újonc Karcag ellen.