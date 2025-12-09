Edzőváltás Soroksáron, Lipcsei Péter új feladatot kap a Ferencvárosnál
„Lipcsei Péter a jövőben is az FTC alkalmazásában marad, és a klub sikereiért dolgozik, kamatoztatva eddigi kiváló labdarúgó- és edzői pályafutását és tapasztalatait, valamint kihasználva a légióséveiben szerzett külföldi kapcsolatrendszerét és hírnevét. A Soroksár NB II-es csapatánál utódja a korábbi magyar válogatott, az FTC utánpótlásából érkező Korolovszky Gábor lesz, aki mostanáig a Fradi NB III-as csapatának kispadján ült” – írja honlapján a Ferencváros.
A játékosként a zöld-fehéreknél 649 mérkőzésen 170 gólt szerző, hatszoros bajnok, négyszeres Magyar Kupa-győztes Lipcsei a 2010-es visszavonulása után négy éven át az FTC II-t irányította, majd 2014 és 2017 között az U21-es csapatot trenírozta, ezt követően, 2017. június 20-án került a „kis Fradi”, vagyis a Soroksár élére.
Az 53 éves tréner a XXIII. kerületi sárga-feketék kispadján 317 tétmeccsen ült a Transfermarkt adatai szerint, a mérlege 125 győzelem, 75 döntetlen és 117 vereség volt. Lipcsei vezetésével a klub legjobb eredménye az 5. hely volt a 2022–2023-as idényben (emellett a kupában az elődöntőig menetelt 2019-ben), a most futó évadban viszont csak a 14. helyen telel a csapat, s csupán több győzelme miatt nincs a kiesőzónában.
|AZ NB II ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|15
|10
|2
|3
|31–13
|+18
|32
|2. Vasas FC
|15
|9
|2
|4
|25–15
|+10
|29
|3. Kecskeméti TE
|15
|8
|3
|4
|25–17
|+8
|27
|4. Csákvár
|15
|7
|6
|2
|22–13
|+9
|27
|5. Mezőkövesd
|15
|7
|4
|4
|23–19
|+4
|25
|6. Karcagi SC
|15
|6
|6
|3
|19–19
|0
|24
|7. Szeged-Csanád GA
|15
|6
|5
|4
|18–12
|+6
|23
|8. Tiszakécske
|15
|5
|5
|5
|19–23
|–4
|20
|9. FC Ajka
|15
|6
|1
|8
|12–18
|–6
|19
|10. Kozármisleny
|15
|4
|6
|5
|16–21
|–5
|18
|11. Videoton FC Fehérvár
|15
|3
|6
|6
|15–18
|–3
|15
|12. BVSC-Zugló
|15
|4
|2
|9
|12–18
|–6
|14
|13. Budafoki MTE
|15
|3
|5
|7
|13–24
|–11
|14
|14. Soroksár SC
|15
|3
|4
|8
|20–26
|–6
|13
|15. Szentlőrinc
|15
|2
|7
|6
|16–19
|–3
|13
|16. Békéscsaba
|15
|2
|6
|7
|16–27
|–11
|12