Edzőváltás Soroksáron, Lipcsei Péter új feladatot kap a Ferencvárosnál

„Lipcsei Péter a jövőben is az FTC alkalmazásában marad, és a klub sikereiért dolgozik, kamatoztatva eddigi kiváló labdarúgó- és edzői pályafutását és tapasztalatait, valamint kihasználva a légióséveiben szerzett külföldi kapcsolatrendszerét és hírnevét. A Soroksár NB II-es csapatánál utódja a korábbi magyar válogatott, az FTC utánpótlásából érkező Korolovszky Gábor lesz, aki mostanáig a Fradi NB III-as csapatának kispadján ült” – írja honlapján a Ferencváros.

A játékosként a zöld-fehéreknél 649 mérkőzésen 170 gólt szerző, hatszoros bajnok, négyszeres Magyar Kupa-győztes Lipcsei a 2010-es visszavonulása után négy éven át az FTC II-t irányította, majd 2014 és 2017 között az U21-es csapatot trenírozta, ezt követően, 2017. június 20-án került a „kis Fradi”, vagyis a Soroksár élére.

Az 53 éves tréner a XXIII. kerületi sárga-feketék kispadján 317 tétmeccsen ült a Transfermarkt adatai szerint, a mérlege 125 győzelem, 75 döntetlen és 117 vereség volt. Lipcsei vezetésével a klub legjobb eredménye az 5. hely volt a 2022–2023-as idényben (emellett a kupában az elődöntőig menetelt 2019-ben), a most futó évadban viszont csak a 14. helyen telel a csapat, s csupán több győzelme miatt nincs a kiesőzónában.