Edzőváltás Soroksáron, Lipcsei Péter új feladatot kap a Ferencvárosnál

2025.12.09. 19:59
Lipcsei Péter nyolc és fél évig volt a Soroksár vezetőedzője (Fotó: Török Attila)
Lipcsei Pétert Korolovszky Gábor váltja a labdarúgó NB II-ben szereplő Soroksár SC kispadján, az eddigi vezetőedző az utánpótlás fejlesztéséért dolgozik tovább az FTC-ben.

„Lipcsei Péter a jövőben is az FTC alkalmazásában marad, és a klub sikereiért dolgozik, kamatoztatva eddigi kiváló labdarúgó- és edzői pályafutását és tapasztalatait, valamint kihasználva a légióséveiben szerzett külföldi kapcsolatrendszerét és hírnevét. A Soroksár NB II-es csapatánál utódja a korábbi magyar válogatott, az FTC utánpótlásából érkező Korolovszky Gábor lesz, aki mostanáig a Fradi NB III-as csapatának kispadján ült” – írja honlapján a Ferencváros.

A játékosként a zöld-fehéreknél 649 mérkőzésen 170 gólt szerző, hatszoros bajnok, négyszeres Magyar Kupa-győztes Lipcsei a 2010-es visszavonulása után négy éven át az FTC II-t irányította, majd 2014 és 2017 között az U21-es csapatot trenírozta, ezt követően, 2017. június 20-án került a „kis Fradi”, vagyis a Soroksár élére.

Az 53 éves tréner a XXIII. kerületi sárga-feketék kispadján 317 tétmeccsen ült a Transfermarkt adatai szerint, a mérlege 125 győzelem, 75 döntetlen és 117 vereség volt. Lipcsei vezetésével a klub legjobb eredménye az 5. hely volt a 2022–2023-as idényben (emellett a kupában az elődöntőig menetelt 2019-ben), a most futó évadban viszont csak a 14. helyen telel a csapat, s csupán több győzelme miatt nincs a kiesőzónában.

   
AZ NB II ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd15102331–13+1832
  2. Vasas FC1592425–15+1029
  3. Kecskeméti TE1583425–17+827
  4. Csákvár1576222–13+927
  5. Mezőkövesd1574423–19+425
  6. Karcagi SC1566319–19024
  7. Szeged-Csanád GA1565418–12+623
  8. Tiszakécske1555519–23–420
  9. FC Ajka1561812–18–619
10. Kozármisleny1546516–21–518
11. Videoton FC Fehérvár1536615–18–315
12. BVSC-Zugló1542912–18–614
13. Budafoki MTE1535713–24–1114
14. Soroksár SC1534820–26–613
15. Szentlőrinc1527616–19–313
16. Békéscsaba1526716–27–1112

 

