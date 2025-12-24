Nemzeti Sportrádió

„Továbbra is Kazany marad a 2028-as vizes Európa-bajnokság házigazdája”

P. K./MTIP. K./MTI
2025.12.24. 14:16
Vlagyimir Leonov (Fotó: facebook.com, archív)
úszás vizes vb Kazany
Kazany státusza nem változik, marad a 2028-as vizes Európa-bajnokság házigazdája – jelentette ki Vlagyimir Leonov, az Oroszországhoz tartozó Tatárföld sportminisztere.

 

 Vlagyimir Leonov sajtóértekezleten azokra a felvetésekre reagált, hogy a város elveszítheti rendezői jogosultságát az ukrajnai háború miatt.

„Kazany továbbra is szerepel az európai szövetség 2028-as versenynaptárában mint a vizes Európa-bajnokság házigazdája. Ez egy szerződéses kötelezettség; senki sem helyezi át az Eb-t sehova. Tervezetten haladunk” – mondta. 

Hangsúlyozta, hogy a Tatár Köztársaság partneri viszonyt tart fenn a vízi sportoknak mind a nemzetközi, mind az európai szövetségével. Leonov megjegyezte, hogy Kazany „mindennel” rendelkezik, ami a kontinensviadal megrendezéséhez szükséges. A 2026-os Európa-bajnokságnak Párizs ad otthont július 31. és augusztus 16. között, érmeket úszásban, műugrásban, szinkronúszásban és nyílt vízi úszásban osztanak.

 

 

 

 

