„Továbbra is Kazany marad a 2028-as vizes Európa-bajnokság házigazdája”

Vlagyimir Leonov sajtóértekezleten azokra a felvetésekre reagált, hogy a város elveszítheti rendezői jogosultságát az ukrajnai háború miatt.

„Kazany továbbra is szerepel az európai szövetség 2028-as versenynaptárában mint a vizes Európa-bajnokság házigazdája. Ez egy szerződéses kötelezettség; senki sem helyezi át az Eb-t sehova. Tervezetten haladunk” – mondta.

Hangsúlyozta, hogy a Tatár Köztársaság partneri viszonyt tart fenn a vízi sportoknak mind a nemzetközi, mind az európai szövetségével. Leonov megjegyezte, hogy Kazany „mindennel” rendelkezik, ami a kontinensviadal megrendezéséhez szükséges. A 2026-os Európa-bajnokságnak Párizs ad otthont július 31. és augusztus 16. között, érmeket úszásban, műugrásban, szinkronúszásban és nyílt vízi úszásban osztanak.