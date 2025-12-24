Nemzeti Sportrádió

Juhász Dorka vezérletével Galatasaray-siker Ankarában a török női kosárligában

2025.12.24. 14:45
Fotó: Getty Images, archív
A magyar válogatott Juhász Dorka a mérkőzés legeredményesebb játékosaként segítette győzelemhez a Galatasaray női kosárlabdacsapatát az ankarai Ormanspor felett szerdán aratott 67–63-as siker alkalmával.

A török bajnokság 12. fordulójában lejátszott találkozón Juhász Dorka 25 ponttal, 11 lepattanóval és 2 assziszttal járult hozzá az isztambuli együttes diadalához. A Galatasaraynak ez volt sorozatban a negyedik sikere, míg ankarai riválisa egymás után negyedik meccsét veszítette el a bajnokságban.

A Galatasaray a második, az Ormanspor a kilencedik helyen áll a 11 csapatos tabellán.

 

