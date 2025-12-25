Autóbalesetet szenvedett Bardóczky Kornél, a Davis-kupa-csapat kapitánya

Autóbalesetet szenvedett Bardóczky Kornél, a magyar férfi teniszválogatott szövetségi kapitánya.
A sportági szövetség beszámolója a szakember szerda este Szadán szabályosan közlekedett az autójával a saját sávjában, amikor egy másik jármű szemből, kivédhetetlenül, frontálisan az övének ütközött.
„A kiérkező mentők és tűzoltók szerint csodával határos, hogy a saját lábán tudott kiszállni a gépjárművéből, de így is nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, és még napokig kórházban kell maradnia” – olvasható a szövetség közleményében.
A kapitány tanítványai február 7-8-án Tatabányán az amerikaiakkal találkoznak a Davis-kupa selejtezőjében.
Legfrissebb hírek
Öt magyar teniszező a legjobb 100-ban 2025 végén
Tenisz
2025.12.23. 06:51
Carlos Alcaraz több mint hét év után megválik az edzőjétől
Tenisz
2025.12.17. 14:23
Olaszország sorozatban harmadszor győzött a Davis-kupában
Tenisz
2025.11.23. 20:40
Marozsán Fábián elkezdte a felkészülést a következő szezonra
Tenisz
2025.11.21. 17:55
Davis-kupa: Spanyolország–Németország elődöntőt rendeznek majd
Tenisz
2025.11.20. 23:05
A házigazda olaszok bejutottak az elődöntőbe a Davis-kupában
Tenisz
2025.11.19. 19:49
A belgák bejutottak az elődöntőbe a Davis-kupában
Tenisz
2025.11.18. 21:14
Ezek is érdekelhetik