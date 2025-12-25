Nemzeti Sportrádió

Autóbalesetet szenvedett Bardóczky Kornél, a Davis-kupa-csapat kapitánya

2025.12.25. 09:58
Autóbalesetet szenvedett Bardóczky Kornél (Fotó: Facebook/Hungarian Tennis)
Autóbalesetet szenvedett Bardóczky Kornél, a magyar férfi teniszválogatott szövetségi kapitánya.

A sportági szövetség beszámolója a szakember szerda este Szadán szabályosan közlekedett az autójával a saját sávjában, amikor egy másik jármű szemből, kivédhetetlenül, frontálisan az övének ütközött.

„A kiérkező mentők és tűzoltók szerint csodával határos, hogy a saját lábán tudott kiszállni a gépjárművéből, de így is nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, és még napokig kórházban kell maradnia” olvasható a szövetség közleményében.

A kapitány tanítványai február 7-8-án Tatabányán az amerikaiakkal találkoznak a Davis-kupa selejtezőjében.

 

