Az ETO a katalánok első ajánlatát nem fogadta el a csatárért – jöhet a folytatás

Úgy tudjuk, ennek az az elsődleges oka, hogy a katalán klub azt vette figyelembe az ajánlatánál, hogy a 21. életévét januárban betöltő Piscsur nem számít alapembernek az ETO-nál, hiszen az NB I-ben 12 meccsen csak 202 perc jutott neki az ősszel (és csak kétszer volt kezdő), igaz, így is szerzett két gólt, és kétszer a Magyar Kupában is a kapuba talált. Győrben viszont valószínűleg elsősorban a 2028-ig szóló szerződésére és az életkorára alapozva olyan kivásárlási összegben gondolkodik a vezetőség, ami egy, az NB I-ben meghatározó játékos árának felel meg.

Az első ajánlatot tehát elutasította az ETO, de a kapcsolat nem szakadt meg a klubok között. Spanyolországi forrásaink szerint a soron következő, várhatóan januári egyeztetések arról szólhatnak majd, milyen opciós lehetőségeket és az első ajánlathoz képest valamennyivel magasabb kivásárlási összeg mellett milyen további, a hosszabb távú teljesítményhez, eredményekhez is kötött bónuszokat tud ajánlani a Girona.

A katalánok tehát nem mondtak le Piscsur szerződtetéséről, akire a Chilében rendezett U20-as világbajnokságon figyeltek fel. A 204 centiméteres középcsatár nem csak termetével tűnt ki: Ukrajna mindhárom csoportmérkőzésén a kezdő tizenegy tagjaként lépett pályára, a Dél-Korea ellen 2–1-re megnyert összecsapáson ő szerezte együttese második gólját, valamint a Spanyolország elleni nyolcaddöntőben csereként játszotta végig a második félidőt.

A Girona az utóbbi időben előszeretettel szerződtet ukrán futballistákat, ez is közrejátszhat abban, hogy Piscsur képbe került a klubnál. A legnagyobb üzletet Artem Dovbik megszerzésével kötötte a Girona, hiszen a középcsatárt 2023 nyarán 7.75 millió euróért igazolta a Dnyiprótól, majd egy évvel később mintegy 30 millió euróért értékesítette. Ugyanebben a pozícióban futballozik a nyáron érkező Vladiszlav Vanat, akiért 15 millió eurót csengetett ki a klub a Dinamo Kijevnek. Csaknem három éve az együttest erősíti a 63-szoros válogatott szélső, Viktor Cihankov, nyár óta pedig Vladiszlav Krapivcov is tagja a keretnek, ő a második számú kapus.

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona – Spanyolország)