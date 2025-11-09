NB II: FC Ajka–Soroksár SC
A labdarúgó NB II 13. fordulójában a 14. helyezett FC Ajka a 11. Soroksárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
13. FORDULÓ
FC AJKA–SOROKSÁR SC 1–0 (1–0) – ÉLŐ
Ajka, Városi Sportcentrum, 500 néző. Vezeti: Szigetvári Márk (Ország Péter, Kulman Tamás)
AJKA: Horváth D. – Kovács N., Tar, Kenderes, Garai – Csörnyei, Tóth G. – Cipf, Sejben, Doncsecz – Csóka. Vezetőedző: Csábi József
SOROKSÁR: Holczer – Lukács D., Lakatos Cs., Könczey, Horváth K. – Németh E., Köböl – Gálfi, Bagi, Kundrák – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter
Gólszerző: Tar (26.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik