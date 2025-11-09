NB II: Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–HR-RENT KOZÁRMISLENY 3–0

Kecskemét, Széktói Stadion. 1184 néző. Vezeti: Sipos Tamás (Szalai Dániel, Ring Kevin)

KTE: Varga B. - Szabó A., Belényesi, Debreceni - Győrfi, Haris, Kovács B., Bolgár - Merényi, Banó-Szabó - Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián

KFC: Lékai - Nahirnij, Vajda R., Horváth D., Turi - Kozics, Kocsis D. - Babinszky, Bakó, Máté - Zamostny (Pesti, 15.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Banó-Szabó (3.), Pálinkás (37., 43.)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a Tiszakécske ellen váratlan vereséget szenvedő, hatodik helyen álló Kecskemét a hat mérkőzés óta veretlen, kilencedik helyezett Kozármisleny ellen.