NB II: Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny
LABDARÚGÓ NB II
13. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–HR-RENT KOZÁRMISLENY 3–0
Kecskemét, Széktói Stadion. 1184 néző. Vezeti: Sipos Tamás (Szalai Dániel, Ring Kevin)
KTE: Varga B. - Szabó A., Belényesi, Debreceni - Győrfi, Haris, Kovács B., Bolgár - Merényi, Banó-Szabó - Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián
KFC: Lékai - Nahirnij, Vajda R., Horváth D., Turi - Kozics, Kocsis D. - Babinszky, Bakó, Máté - Zamostny (Pesti, 15.). Vezetőedző: Pinezits Máté
Gólszerző: Banó-Szabó (3.), Pálinkás (37., 43.)
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a Tiszakécske ellen váratlan vereséget szenvedő, hatodik helyen álló Kecskemét a hat mérkőzés óta veretlen, kilencedik helyezett Kozármisleny ellen.