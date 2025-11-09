Nemzeti Sportrádió

NB II: Kecskeméti TE–HR-Rent Kozármisleny

NYITRAY ANDRÁSNYITRAY ANDRÁS
2025.11.09. 16:39
Kecskemét archív (Fotó: Réti Attila/Kecskeméti TE)
NB II HR-Rent Kozármisleny NB II 13. forduló Kecskeméti TE Kozármisleny labdarúgó NB II Kecskemét KTE
A labdarúgó NB II 13. fordulójában a hatodik helyen álló Kecskemét a kilencedik Kozármislenyt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

 

LABDARÚGÓ NB II
13. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–HR-RENT KOZÁRMISLENY 3–0
Kecskemét, Széktói Stadion. 1184 néző. Vezeti: Sipos Tamás (Szalai Dániel, Ring Kevin)
KTE: Varga B. - Szabó A., Belényesi, Debreceni - Győrfi, Haris, Kovács B., Bolgár - Merényi, Banó-Szabó - Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián 
KFC: Lékai - Nahirnij, Vajda R., Horváth D., Turi - Kozics, Kocsis D. - Babinszky, Bakó, Máté - Zamostny (Pesti, 15.). Vezetőedző: Pinezits Máté
Gólszerző: Banó-Szabó (3.), Pálinkás (37., 43.)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a Tiszakécske ellen váratlan vereséget szenvedő, hatodik helyen álló Kecskemét a hat mérkőzés óta veretlen, kilencedik helyezett Kozármisleny ellen.

 

