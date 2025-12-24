Így telik a karácsony a Losonczi családban
Hogy tartja a súlyát egy világbajnok birkózó karácsonykor? Mi az ünnepi menü a Losonczi családban? Többek között erről kérdeztük világ- és Európa-bajnok kötöttfogású klasszisunktól, Losonczi Dávidtól karácsony előtti interjúnkban.
Képes Sport
2025.12.21. 11:58
„A győzelmet nem lehet megunni, igazi mámor” – interjú Losonczi Dáviddal
Mélyről indult, nagyon magasra jutott, s mélyre esett vissza – dióhéjban így lehet összegezni a világ- és Európa-bajnok kötöttfogású klasszis évét.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik