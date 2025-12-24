Így telik a karácsony a Losonczi családban

Nemzeti Sportrádió

Hogy tartja a súlyát egy világbajnok birkózó karácsonykor? Mi az ünnepi menü a Losonczi családban? Többek között erről kérdeztük világ- és Európa-bajnok kötöttfogású klasszisunktól, Losonczi Dávidtól karácsony előtti interjúnkban.
