Ganea apja szerint fiának azért kellett távoznia Újpestről, mert román – és nem azért, mert 37 meccsen egy gólt sem lőtt…

A pályafutása során a Stuttgartban és az angol Wolverhamptonban is futballozó egykori csatár arról persze nem tesz említést, hogy a fia 2023 óta 37 tétmérkőzésen egyetlen gólt sem szerzett az Újpest első csapatában. Azt sem hozta szóba továbbá, hogy a klub akkor is kitartott a játékos mellett, és segítette a rehabilitációját, amikor 2024 tavaszán megsérült, és az előző idényben is csak négy NB I-es meccsen tudott játszani. Az új idényben is a keret tagja maradt, a mostani, őszi szezonban is hét meccsen becserélték, de gólt továbbra sem szerzett – tehát nem igaz az az állítás, hogy nem kapott volna lehetőséget a bizonyításra a nemzetisége miatt.

Ionel Ganea egyébként a román futball egyik állandó botrányhőse (2007-ben azóta is rekordnak számító 22 mérkőzésre szóló eltiltást kapott a játékvezető-asszisztens fojtogatásáért), aki egyébként nem elsősorban George Ganea miatt nyilatkozott a napokban a ProSportnak.

Ionel Ganea az autóbalesetben elhunyt fiatalabbik fia emlékére szervezett fogarasi teremtorna kapcsán beszélt a bukaresti sportoldalnak, amely azonban a George Ganea újpesti távozására építette a cikkét, miután az Újpest péntek délután bejelentette, hogy a román támadó közös megegyezéssel szerződést bontott és távozik a klubtól.

Ganea 2023 nyarán igazolt Újpestre. Előtte 126 román élvonalbeli mérőzésen 16 gólt lőtt a CFR, a Farul, a FC Arges és a FCU Craiova színeiben.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: André Duarte (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia), George Ganea (román, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –