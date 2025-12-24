Ganea apja szerint fiának azért kellett távoznia Újpestről, mert román – és nem azért, mert 37 meccsen egy gólt sem lőtt…

Nem a teljesítménye, hanem a nemzetisége miatt bontott szerződést az Újpest román támadójával, George Ganeával – állítja a 26 éves játékos édesapja, a 45-szörös román válogatott Ionel Ganea.
„Hála istennek, hogy George egészséges, de a klubnál gondok vannak, kicserélődött a vezetés, nincs egy stabil edző és nem igazán szeretik, mert román” – nyilatkozta a ProSportnak Ionel Ganea.
Az Újpest bejelentette román szélsőjének a távozását – hivatalos
A pályafutása során a Stuttgartban és az angol Wolverhamptonban is futballozó egykori csatár arról persze nem tesz említést, hogy a fia 2023 óta 37 tétmérkőzésen egyetlen gólt sem szerzett az Újpest első csapatában. Azt sem hozta szóba továbbá, hogy a klub akkor is kitartott a játékos mellett, és segítette a rehabilitációját, amikor 2024 tavaszán megsérült, és az előző idényben is csak négy NB I-es meccsen tudott játszani. Az új idényben is a keret tagja maradt, a mostani, őszi szezonban is hét meccsen becserélték, de gólt továbbra sem szerzett – tehát nem igaz az az állítás, hogy nem kapott volna lehetőséget a bizonyításra a nemzetisége miatt.
Ionel Ganea egyébként a román futball egyik állandó botrányhőse (2007-ben azóta is rekordnak számító 22 mérkőzésre szóló eltiltást kapott a játékvezető-asszisztens fojtogatásáért), aki egyébként nem elsősorban George Ganea miatt nyilatkozott a napokban a ProSportnak.
Ionel Ganea az autóbalesetben elhunyt fiatalabbik fia emlékére szervezett fogarasi teremtorna kapcsán beszélt a bukaresti sportoldalnak, amely azonban a George Ganea újpesti távozására építette a cikkét, miután az Újpest péntek délután bejelentette, hogy a román támadó közös megegyezéssel szerződést bontott és távozik a klubtól.
Ganea 2023 nyarán igazolt Újpestre. Előtte 126 román élvonalbeli mérőzésen 16 gólt lőtt a CFR, a Farul, a FC Arges és a FCU Craiova színeiben.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (Diósgyőri VTK)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: –
Távozók: André Duarte (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia), George Ganea (román, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatért klubjához: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –