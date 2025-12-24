Nemzeti Sportrádió

Ganea apja szerint fiának azért kellett távoznia Újpestről, mert román – és nem azért, mert 37 meccsen egy gólt sem lőtt…

2025.12.24. 10:36
Ionel Ganea (balra) az Újpestről távozott fiáról, George Ganeáról nyilatkozott a ProSportnak (Forrás: prosport.ro)
Újpest NB I George Ganea Ionel Ganea magyar átigazolás
Függetlenül attól, hogy két és fél év alatt 37 tétmeccsen egyetlen gólt sem szerzett, édesapja szerint nem a teljesítménye, hanem a nemzetisége miatt kellett távoznia Újpestről a román támadónak, George Ganeának.


Nem a teljesítménye, hanem a nemzetisége miatt bontott szerződést az Újpest román támadójával, George Ganeával – állítja a 26 éves játékos édesapja, a 45-szörös román válogatott Ionel Ganea. 

„Hála istennek, hogy George egészséges, de a klubnál gondok vannak, kicserélődött a vezetés, nincs egy stabil edző és nem igazán szeretik, mert román” – nyilatkozta a ProSportnak Ionel Ganea

Labdarúgó NB I
19 órája

Az Újpest bejelentette román szélsőjének a távozását – hivatalos

George Ganea 2023 nyarán szerződött a lila-fehérekhez.

 

A pályafutása során a Stuttgartban és az angol Wolverhamptonban is futballozó egykori csatár arról persze nem tesz említést, hogy a fia 2023 óta 37 tétmérkőzésen egyetlen gólt sem szerzett az Újpest első csapatában. Azt sem hozta szóba továbbá, hogy a klub akkor is kitartott a játékos mellett, és segítette a rehabilitációját, amikor 2024 tavaszán megsérült, és az előző idényben is csak négy NB I-es meccsen tudott játszani. Az új idényben is a keret tagja maradt, a mostani, őszi szezonban is hét meccsen becserélték, de gólt továbbra sem szerzett – tehát nem igaz az az állítás, hogy nem kapott volna lehetőséget a bizonyításra a nemzetisége miatt. 

Ionel Ganea egyébként a román futball egyik állandó botrányhőse (2007-ben azóta is rekordnak számító 22 mérkőzésre szóló eltiltást kapott a játékvezető-asszisztens fojtogatásáért), aki egyébként nem elsősorban George Ganea miatt nyilatkozott a napokban a ProSportnak.

Ionel Ganea az autóbalesetben elhunyt fiatalabbik fia emlékére szervezett fogarasi teremtorna kapcsán beszélt a bukaresti sportoldalnak, amely azonban a George Ganea újpesti távozására építette a cikkét, miután az Újpest péntek délután bejelentette, hogy a román támadó közös megegyezéssel szerződést bontott és távozik a klubtól. 

Ganea 2023 nyarán igazolt Újpestre. Előtte 126 román élvonalbeli mérőzésen 16 gólt lőtt a CFR, a Farul, a FC Arges és a FCU Craiova színeiben. 

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők:
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (Diósgyőri VTK) 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek:
Távozók: André Duarte (portugál, egyoldalú szerződésbontás után FCSB – Románia), George Ganea (román, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatért klubjához:
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

 

Újpest NB I George Ganea Ionel Ganea magyar átigazolás
