Fegyelmi vizsgálat indult a Tottenham csapatkapitányával szemben

Az argentin játékost múlt szombaton, a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool elleni összecsapás 93. percében állították ki, ezt követően pedig nem akarta elhagyni a pályát, és a játékvezetővel is összetűzésbe került.

A 27 éves világbajnok védő január 2-ig válaszolhat a vádakra. Romero a piros lap miatt automatikusan egymeccses eltiltást kapott, de jó eséllyel ennél több találkozót kell majd kihagynia.