Nemzeti Sportrádió

Fegyelmi vizsgálat indult a Tottenham csapatkapitányával szemben

Vágólapra másolva!
2025.12.25. 10:24
null
Cristian Romero legalább egy meccset kihagy (Fotó: Getty Images)
Címkék
angol labdarúgás Tottenham Cristian Romero Premier League
Az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) fegyelmi biztossága eljárást indította Cristian Romeróval, a Tottenham Hotspur csapatkapitányával szemben.

Az argentin játékost múlt szombaton, a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool elleni összecsapás 93. percében állították ki, ezt követően pedig nem akarta elhagyni a pályát, és a játékvezetővel is összetűzésbe került.

A 27 éves világbajnok védő január 2-ig válaszolhat a vádakra. Romero a piros lap miatt automatikusan egymeccses eltiltást kapott, de jó eséllyel ennél több találkozót kell majd kihagynia.

Angol labdarúgás
2025.12.20. 20:37

Parázs hangulatú, kiállításokkal tarkított meccset nyert meg a Liverpool a Tottenham otthonában

Szoboszlai Dominik begyűjtötte ötödik sárga lapját, Kerkez Milos végig a pályán volt. A hazaiak kettős emberhátrányban fejezték be a találkozót.

 

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal17123231–10+2139
  2. Manchester City17121441–16+2537
  3. Aston Villa17113327–18+936
  4. Chelsea1785429–17+1229
  5. Liverpool1792628–25+329
  6. Sunderland1776419–17+227
  7. Manchester United1775531–28+326
  8. Crystal Palace1775521–19+226
  9. Brighton & Hove Albion1766525–23+224
10. Everton1773718–20–224
11. Newcastle1765623–22+123
12. Brentford1772824–25–123
13. Fulham1772824–26–223
14. Tottenham1764726–23+322
15. Bournemouth1757526–29–322
16. Leeds United1754824–31–719
17. Nottingham Forest1753917–26–918
18. West Ham17341019–35–1613
19. Burnley17321219–34–1511
20. Wolverhampton172159–37–282

 

angol labdarúgás Tottenham Cristian Romero Premier League
Legfrissebb hírek

A Fulham ötödször nyert otthon, a Forest ötödször kapott ki idegenben a PL-ben

Angol labdarúgás
2025.12.22. 23:11

Guardiola mérlegre állítja futballistáit karácsony után

Angol labdarúgás
2025.12.22. 10:45

Liverpooli számvetés a pirruszi győzelem után

Angol labdarúgás
2025.12.22. 07:53

Az MU sem tudott megálljt parancsolni az Aston Villának, zsinórban tizedszer nyertek Unai Emeryék

Angol labdarúgás
2025.12.21. 19:30

Bravúr lenne a manchesteri pontszerzés Birminghamben

Angol labdarúgás
2025.12.21. 11:18

Arne Slot: Azt hittem, kilenc ember ellen könnyebb lesz

Angol labdarúgás
2025.12.21. 09:43

Egy gól elég volt az Everton ellen, az Arsenal ismét vezeti az angol tabellát

Angol labdarúgás
2025.12.20. 23:05

Parázs hangulatú, kiállításokkal tarkított meccset nyert meg a Liverpool a Tottenham otthonában

Angol labdarúgás
2025.12.20. 20:37
Ezek is érdekelhetik