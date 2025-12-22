A csákvári fiataloknál nem a kor, hanem a tudás számított

Kimagaslik az NB II-es mezőnyből az Aqvital Csákvár: a Fejér vármegyei klub, akárcsak az elmúlt években, idén is az élen jár a fiatal játékosok szerepeltetésében, majdnem megduplázva a kötelezően előírt 2700 percet, toronymagasan áll a mezőny élén. Nézzük, hogyan látja a helyzetet a csapat vezetőedzője, Tóth Balázs?

A Csákvár vezetőedzője, Tóth Balázs tudja, hogy lehet építeni a tehetségekre (Fotó: Árvai Károly)

„Ha figyelembe vesszük a csapat őszi bajnoki szereplését, azt, hogy két ponttal vagyunk lemaradva a feljutó helyen álló Vasastól, a harmadik helyezett Kecskeméttel pedig azonos a pontszámunk, s negyedikek vagyunk, azt kell mondanom, valóban hatalmas számot produkáltunk a 4893 perccel – mondta lapunknak a szakvezető. – Rajtunk kívül is akad három-négy csapat, gondolok itt elsősorban a Soroksárra, a Szentlőrincre és a Budafokra, amelyek előszeretettel küldik pályára a fiatalokat, vállalva ennek minden kockázatát.”

A jelek szerint Csákváron tökéletesen működik a Puskás Akadémiával a fiókcsapatos konstrukció, és tény, a klubnál évek óta azon dolgoznak, hogy minél több fiatalt tudjanak beépíteni az NB II-es csapatba. A minőség eddig is megvolt játékosokban, ám a felnőtt futballba való átmenethez idő kell. Az ifjaknak korábban egy év állt a rendelkezésükre, hogy felvegyék a magasabb fordulatszámot, tavaly és idén már tovább fiatalítottak a csákváriak, de Pál Barna, Umathum Ádám és Mondovics Kevin már egy éve is a klubnál készült, akkor hol többet, hol kevesebbet játszottak az NB II-ben, őszre viszont már meghatározó játékossá nőtték ki magukat, akik nem azért kaptak és kapnak lehetőséget a kezdőben, mert fiatalok, hanem azért, mert a tudásuk alapján kivívták maguknak a szereplés jogát.

„Próbáljuk úgymond az ütemet tartani, de azért óvatosan kell bánni a fiatalokkal. Minden apró részletre igyekszünk odafigyelni, minimalizáljuk a hullámzó formát, s elkerüljük a túlversenyeztetés okozta sérüléseket, miközben azért az eredmények sem lehetnek másodlagosak. Említhetem a tizennyolc éves Pál Barnát, aki tizennégy meccset játszott végig az NB II-ben, hatot a korosztályos válogatottban és négyet az ifi BL-ben, azaz huszonnégy tétmérkőzése volt az ősszel. Ugyanakkor az idei utolsó előtt bajnoki fordulóban, Soroksáron kihagytuk a csapatból, pedig egészséges volt, de úgy ítéltük meg, muszáj pihennie, s ezzel talán megelőztünk egy sérülést vagy éppen bajnoki vereséget.”

A rivális csapatok edzői is rendre kiemelték, mennyire jó a csákvári keret összetétele, mennyire jó a fiatalok és az idős labdarúgók aránya.

„Ahhoz, hogy fiataljaink így fejlődtek és ilyen eredményekre voltak képesek, a szakmai stáb munkáján kívül kellett az idősebb játékosaink segítsége is. Kiemelném Karacs Dánielt, aki az elmúlt négy évben csapatunk meghatározó játékosa volt, de idén két olyan fiatalunk van – a már említett Pál Barna és Umathum Ádám –, akik a posztján szerepelnek. Rutinos futballistánk azonban rengeteget segít az edzéseken fiatal riválisainak, nem ritkán az ellenfél szerepét tölti be, ezzel is segítve fejlődésüket. Öröm ilyen játékosokkal együtt dolgozni. S ugyanezt mondhatom Szakály Dénesről és Simon Andrásról is, akik bár kevesebb lehetőséget kaptak a meccseken, az edzéseken külön is dolgoznak fiataljainkkal."

Csákváron – éppenséggel a fiókcsapat-státusz miatt is – minden bajnoki évben új együttest kell építeni, de Tóth Balázs örül annak, ha a kerethez kerülő fiatalok szintet tudnak lépni. S hogy ez a munka nem hiábavaló, arra igazán remek példa is akad.

„A helyzetünk ugyan minden átigazolási időszakban nehéz, de nekünk így kerek az életünk, és örülünk annak, ha fiataljaink szintet tudnak lépni. Van, akinek ez egy év után sikerül, de például Pécsi Ármin az őszi idény alatt kinőtte csapatunkat, visszatért a Puskás Akadémiához, manapság pedig a Liverpool kötelékébe tartozik. Látva az őszi teljesítményünket, most sem hatna a meglepetés erejével, ha bejelentkeznének egyik-másik játékosunkért.”

A csákvári klub idén ősszel meccsenként három-négy fiatallal kezdett, de például a Karcag elleni összecsapáson öt húsz év alatti játékos (Lehoczki Bendegúz, Pál Barna, Umathum Ádám, Mondovics Kevin és Somfalvi Bence) várta a játékvezető kezdő sípszavát a pályán, miközben négy klub (Szeged, Videoton, Tiszakécske, BVSC) szigorúan csak a kötelezően előírt penzumot teljesítette.

A legtöbb csapat bízott az ifjakban

Táblázatunkban az NB II-ben ősszel szerepeltetett fiatalok játékpercátlagát láthatják. Az adatokból kiderül, hogy a másodosztályban négy csapat a kötelező értékeket teljesítette, a többség további perceket tett hozzá az ifjú futballisták szerepeltetéséhez, de a mezőnyből magasan kiemelkedik az Aquital Csákvár.